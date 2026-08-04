Elon Musk no convenció a Wall Street: SpaceX se desploma 7% pese a un balance mejor de lo esperado

La compañía presentó su primer balance desde la salida a bolsa y superó las previsiones en ingresos y pérdidas por acción. Sin embargo, el fuerte gasto en inteligencia artificial, la falta de una guía de capital y la próxima liberación de acciones opacaron la mejora operativa.

Las acciones de SpaceX se desplomaron hasta casi 10% en las operaciones posteriores al cierre del mercado, luego de que la compañía presentara su primer balance desde la salida a bolsa , concretada hace apenas dos meses. La caída se produjo después de que los títulos subieran en torno al 9% durante la jornada, ante una expectativa generalizada de resultados financieros mejores de lo previsto.

De hecho, la empresa de Elon Musk , que engloba segmentos como Connectivity , donde se encuentra Starlink , la red de satélites más grande del mundo y el principal generador de caja de la compañía, AI , integrada por los negocios de xAI y X (ex Twitter), y Space , que comprende los lanzamientos espaciales y el desarrollo de Starship , presentó ingresos y márgenes que superaron al consenso del mercado en buena parte de sus líneas de negocio.

Sin embargo, analistas del mercado explicaron que, pese a la notable mejora de los números , una de las principales promesas de la compañía y uno de los focos centrales de su rentabilidad futura comenzó a pesar sobre las expectativas. En particular, los inversores pusieron la mirada sobre el fuerte gasto de capital destinado a inteligencia artificial , la elevada quema de caja y la falta de señales claras acerca del momento en que esas inversiones comenzarán a generar ganancias sostenibles.

En ese sentido, Paulino Seoane, Head Investment Ideas de Balanz , señaló que la acción todavía tiene "dificultades para encontrar un valor de referencia donde estabilizarse” , luego del fuerte rebote previo al balance y de la posterior caída. Además, explicó que el debate en Wall Street comenzó a centrarse en el destino que las compañías tecnológicas les dan a sus ganancias, debido a que muchas de ellas, incluida SpaceX, se encuentran inmersas en una carrera de inversiones de capital que absorbe una parte significativa de sus recursos.

Por lo tanto, el principal interrogante del mercado pasa por determinar si ese nivel de gasto podrá transformarse en rentabilidad en un futuro cercano.

Starlink volvió a sostener los resultados de SpaceX, aunque el fuerte gasto en inteligencia artificial presionó a la acción.

¿Por qué caen las acciones de SpaceX tras el cierre?

En términos generales, el balance mostró una mejora sustancial. Los ingresos alcanzaron los u$s7.814 millones, un 92% más que un año atrás, mientras que la pérdida operativa se redujo desde u$s970 millones hasta u$s143 millones. En paralelo, la pérdida neta bajó desde u$s1.008 millones hasta u$s541 millones y el EBITDA ajustado creció 191%, hasta u$s3.538 millones, con un margen de 45,3%.

Sin embargo, estos números no alcanzaron para sostener la suba previa de la acción. En este sentido, Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, explicó que la compañía superó las previsiones de ingresos y presentó una pérdida por acción menor a la esperada, aunque “todo indica que el capex del segmento de IA es lo que está pesando en la caída”.

En concreto, SpaceX destinó u$s18.369 millones a inversiones de capital durante el trimestre, seis veces más que un año atrás. De ese total, u$s15.828 millones correspondieron al negocio de inteligencia artificial. Además, la empresa no ofreció una guía formal sobre el gasto futuro, lo que aumentó las dudas sobre la quema de caja y el momento en que esos desembolsos podrán traducirse en una rentabilidad sostenida.

A su vez, la valuación continúa siendo exigente. Según IOL, la acción cotiza con una relación precio sobre ventas cercana a 68 veces, la más elevada del Nasdaq bajo ese múltiplo y muy por encima de las grandes compañías tecnológicas. Por este motivo, el mercado exigía una presentación prácticamente sin fisuras para justificar el precio alcanzado antes del balance.

¿Cómo le fue a SpaceX en su primera presentación de resultados?

El segmento Connectivity, que comprende principalmente las operaciones de Starlink, volvió a consolidarse como el principal motor de ingresos y ganancias de la empresa. La unidad facturó u$s4.291 millones, un 66% más que un año atrás, mientras que el resultado operativo creció 79% hasta los u$s1.656 millones.

Además, la cantidad de suscriptores se duplicó y alcanzó los 12 millones. No obstante, el ingreso promedio por usuario cayó 22% interanual, desde u$s85 hasta u$s66, por lo que la expansión estuvo explicada principalmente por una mayor cantidad de clientes y no por un incremento de los precios.

En este sentido, Tomás Sisto Bourel, research & investment analyst en Fortress Capital, destacó que Starlink continúa siendo el principal sostén del negocio y remarcó que su margen operativo aumentó hasta 38,4%, incluso en un contexto de reducción del ingreso promedio por usuario. Asimismo, señaló que los 12 millones de clientes representan menos del 0,2% de la población mundial, lo que deja un amplio margen potencial de crecimiento.

Por su parte, el segmento de inteligencia artificial registró ingresos por u$s2.561 millones, con un salto interanual de 247%. Aunque mantuvo una pérdida operativa de u$s1.257 millones, el EBITDA ajustado fue positivo por primera vez y alcanzó los u$s1.146 millones. En cambio, Space presentó los resultados más débiles. Sus ventas crecieron 29%, hasta u$s962 millones, pero la pérdida operativa se amplió desde u$s369 millones hasta u$s542 millones por el mayor gasto en investigación y desarrollo de Starship.

La acción se desplomó desde su salida a bolsa

La presentación del balance ocurrió después de una fuerte corrección de la acción desde su debut en Wall Street. Hace apenas dos meses, SpaceX protagonizó la mayor oferta pública inicial de la historia, con un precio de colocación de u$s150 por título, y llegó a alcanzar un máximo de u$s201 el 16 de junio. Sin embargo, tras la euforia de las primeras ruedas, la cotización retrocedió casi 30% desde su salida al mercado.

Para Sisto Bourel, la caída posterior a la oferta pública inicial no resulta particularmente sorprendente. Según explicó, las IPO (oferta pública inicial) suelen estar rodeadas de una fuerte expectativa, especialmente cuando se trata de compañías reconocidas, con proyectos novedosos y negocios cuya dimensión futura es difícil de estimar. Esa demanda inicial puede impulsar valuaciones muy optimistas, que luego atraviesan un proceso de normalización a medida que aparece información financiera concreta.

El analista recordó que un relevamiento de más de 9.000 salidas a bolsa en Estados Unidos mostró una ganancia promedio cercana a 19% durante la primera rueda. Sin embargo, la mediana del retorno acumulado desde ese cierre fue negativa en 16,6% a tres años y en 32% a cinco años.

A este comportamiento habitual se suma la dificultad para determinar un valor razonable para SpaceX mediante métodos tradicionales. Una parte significativa de su cotización depende de proyectos futuros, cuyos ingresos, márgenes y plazos de ejecución todavía son inciertos. En ese grupo se encuentran la expansión global de Starlink, el desarrollo de Starship y los proyectos de inteligencia artificial y centros de datos orbitales.

¿Qué esperan los analistas hacia adelante?

La elevada incertidumbre alrededor de los nuevos negocios también se refleja en la amplia dispersión de los precios objetivo que elaboran los diferentes instituciones del mercado. Mientras la acción cotiza en torno a los u$s115, el promedio del consenso se encuentra cerca de los u$s230. Sin embargo, las estimaciones van desde los u$s115 proyectados por HSBC hasta los u$s800 previstos por Raymond James.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, sostuvo que por el momento no observa argumentos suficientes para proyectar un precio que supere ampliamente el nivel inicial de la acción. Además, advirtió que durante agosto se desbloqueará una parte de los títulos que todavía permanecen en manos de accionistas que ingresaron durante la etapa privada de la compañía.

En particular, el jueves 6 de agosto podrán habilitarse para la venta hasta 911 millones de acciones, por un valor cercano a los u$s100.000 millones. Para Lazzati, esta mayor oferta podría aumentar la presión sobre la cotización y llevarla hacia la zona de u$s100 o u$s115 en el corto plazo.

A partir de esos niveles, el especialista consideró que será necesario observar un horizonte de entre seis y ocho meses. Durante ese período, el mercado comenzará a evaluar con mayor precisión si los negocios impulsados por SpaceX pueden generar los rendimientos que actualmente descuenta su valuación.

La empresa cuenta con cerca de u$s100.000 millones en caja e inversiones, luego de captar u$s85.700 millones netos mediante la salida a bolsa y otros u$s25.000 millones a través de bonos. Sin embargo, el flujo operativo de u$s3.466 millones generado durante el semestre se mantuvo muy por debajo de los u$s28.476 millones destinados a inversiones.

Por este motivo, la evolución de la caja, el gasto en inteligencia artificial y los avances de Starship serán las principales variables que seguirá el mercado en las próximas presentaciones.