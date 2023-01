Clave: Tesla mantiene sus tenencias en Bitcoin por segundo trimestre consecutivo

En su sección de Preguntas frecuentes, Tesla dice que solo acepta Dogecoin: “Tesla no puede recibir ni detectar ningún otro activo digital. Asegúrese de realizar su compra con Dogecoin. El envío de cualquier otro activo digital podría resultar en la pérdida o destrucción de los activos. Aquellos activos digitales que no sean Dogecoin enviados a Tesla no se devolverán al comprador”.

La compañía reportó que los activos digitales totales que tenía a finales de diciembre de 2022 eran de 184 millones de dólares, lo que se traduce en una disminución de 34 millones de dólares con respecto al trimestre anterior debido a la caída del precio de Bitcoin entre septiembre y diciembre del año pasado. En mayo de 2021, Musk suspendió las compras de Tesla con Bitcoin citando preocupaciones ambientales.

Más tarde, en marzo de 2022, el CEO de Tesla dijo que el merchandising de la empresa se podía comprar con Dogecoin y que pronto también se agregaría el merchandising de Space X. En febrero de 2022, había anunciado que la estación de supermercadores de la compañía aceptará Doge como forma de pago.