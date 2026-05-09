Tesla pierde terreno en Europa y enciende alarmas por la fuerte caída de las ventas

La empresa de Elon Musck volvió a mostrar retrocesos en el continente, a pesar del crecimiento del mercado eléctrico.

Los competidores chinos y el desgaste de la imagen de Tesla empiezan a impactar en las ventas globales.

Tesla atraviesa uno de sus momentos más complejos, desde que se consolidó como líder mundial del mercado eléctrico. Aunque la compañía todavía mantiene una posición dominante en varios países, los últimos datos de matriculaciones en Europa muestran un retroceso fuerte en mercados clave y reflejan un problema: mientras crece la demanda de autos eléctricos, la empresa de Elon Musk pierde participación frente a nuevas marcas y fabricantes tradicionales.

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La caída más reciente se registró en España, donde las ventas de la automotriz bajaron un 47,3% interanual durante abril de 2026. Según cifras oficiales difundidas por ANFAC, Tesla vendió apenas 301 unidades en ese mes.

El dato generó impacto porque el descenso ocurre en un contexto donde el mercado de vehículos eléctricos sigue creciendo con fuerza. Mientras Tesla retrocedía, las ventas generales de autos eléctricos e híbridos aumentaron más del 50% en el país europeo.

Durante años, Tesla dominó el segmento eléctrico prácticamente sin oposición. Modelos como el Model 3 y el Model Y marcaron una diferencia tecnológica importante frente al resto de las automotrices.

Hoy, el escenario cambió. La compañía enfrenta presión desde dos frentes distintos: las marcas chinas que avanzan con precios más bajos y fabricantes históricos que aceleraron su transición a lo eléctrico.

Empresas como BYD y Xpeng comenzaron a ganar terreno incluso en mercados donde Tesla era dominante. En Dinamarca, por ejemplo, Xpeng llegó a superar a Tesla en ventas mensuales, mientras que en Países Bajos BYD también logró ubicarse por encima de la compañía estadounidense.

El impacto de esa competencia se nota especialmente en Europa, donde el crecimiento del sector eléctrico ya no se traduce automáticamente en más ventas para Tesla.

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España no fue el único país donde aparecieron números negativos. Durante abril, Tesla también registró bajas importantes en Noruega, Portugal e Italia. Aunque algunos mercados europeos mostraron recuperación, como Francia, Dinamarca y Suecia, el comportamiento general sigue siendo irregular y deja en evidencia una pérdida de estabilidad comercial.

El problema para Tesla es que estos retrocesos ocurren mientras el interés por los autos eléctricos sigue aumentando. Eso significa que el mercado no se está frenando: lo que cambia es la distribución de compradores entre marcas.

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El desgaste de la imagen de Elon Musk

Uno de los factores que analistas internacionales empiezan a señalar con más fuerza es el impacto de Elon Musk sobre la imagen pública de Tesla. Las posiciones políticas del empresario y sus intervenciones constantes en redes sociales generaron rechazo en distintos mercados europeos durante el último año.

Reuters informó anteriormente que encuestas realizadas en varios países mostraron un deterioro en la percepción de la marca, especialmente en Europa occidental. En países como Alemania, Suecia o Francia aparecieron incluso campañas de boicot contra Tesla vinculadas a declaraciones y posicionamientos políticos de Musk.

Esto terminó afectando el atractivo de la marca en sectores de consumidores que antes identificaban a Tesla con innovación y sustentabilidad.

Elon Musk

La falta de renovación, otro problema

Otro punto que empieza a pesar es la antigüedad de la gama. Tesla no lanza un modelo completamente nuevo de producción masiva desde la aparición del Model Y en 2020. Mientras tanto, competidores chinos y europeos aceleraron el lanzamiento de SUVs eléctricos, sedanes y compactos con diseños más recientes.

Aunque Tesla realizó actualizaciones sobre el Model 3 y el Model Y, distintos analistas consideran que la marca necesita una renovación más profunda si quiere sostener el interés del público.

La compañía trabaja en el desarrollo de un SUV compacto más económico fabricado en China, pero todavía no hay una fecha definitiva de lanzamiento global.

Tesla

Las dificultades en Europa y el escenario global

El continente europeo se convirtió en uno de los escenarios más complejos para Tesla. La combinación entre subsidios estatales, crecimiento de marcas chinas y transformación acelerada de fabricantes históricos generó un mercado mucho más competitivo que hace apenas tres años.

Las principales marcas de autos reforzaron su presencia eléctrica, mientras empresas asiáticas avanzan con precios más bajos y mayor variedad de modelos. Esto empezó a erosionar una de las principales ventajas que tenía Tesla: la falta de competencia directa.

Pese a las dificultades europeas, la compañía todavía conserva resultados importantes en otros mercados. En China, por ejemplo, las ventas de vehículos fabricados en Shanghái crecieron un 36% interanual durante abril.

La planta china sigue siendo uno de los pilares productivos más importantes para Tesla y funciona tanto para abastecer el mercado local como para exportaciones.

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La empresa mantiene liderazgo global en infraestructura de carga y software, dos aspectos que todavía la diferencian de gran parte de sus competidores.

Lo que muestran estos datos es un cambio profundo en la industria automotriz. Durante años, Tesla fue prácticamente sinónimo de auto eléctrico. Hoy el escenario es distinto: el segmento dejó de estar dominado por una sola marca y se transformó en una competencia abierta entre fabricantes de todo el mundo.

La expansión de BYD es uno de los ejemplos más claros. La empresa china ya superó a Tesla en ventas globales de eléctricos en varios trimestres recientes y sigue creciendo en Europa. Esta situación obliga a Tesla a enfrentar un contexto mucho más agresivo en precios, innovación y volumen.