Continúa la ampliación del servicio de Robotaxis de Tesla y promete su expansión al mundo

La empresa más grande de vehículos automáticos en el mercado realiza nuevas pruebas de funcionamiento para ampliar su flota de taxis autónomos.

El avance de Tesla con su flota y la incorporación de nuevas condiciones operativas refuerzan la expectativa de expansión global.

El desarrollo de los robotaxis pisa fuerte en Estados Unidos, con avances recientes en el servicio de Tesla , que incorporó nuevas franjas horarias habilitadas para la circulación en territorios específicos y comenzó a instalar su presencia en varias ciudades. La compañía ajusta su estrategia en paralelo al crecimiento del sector, que proyecta millones de viajes en los próximos años.

El avance del transporte autónomo redefine el esquema de movilidad urbana, con el foco puesto en el uso de inteligencia artificial y la automatización total del servicio. La extensión del horario modifica las condiciones bajo las cuales el sistema puede circular sin intervención humana. La conducción en entornos con baja iluminación introduce variables técnicas que condicionan la circulación, entre ellas: menor visibilidad, reflejos de luces frontales y dificultades para detectar peatones o señalización vial.

El impacto del cambio también se vincula con la demanda de transporte en zonas urbanas. Las franjas nocturnas concentran actividades como traslados laborales, salidas gastronómicas y eventos. La ampliación del servicio incrementa el uso diario de los vehículos y genera mayor volumen de datos para el entrenamiento de los sistemas.

Son vehículos diseñados para trasladar pasajeros, sin conductor humano . Empresas como Tesla impulsan esta tecnología, que pasó de ser un concepto experimental a una alternativa real dentro del transporte urbano. El sistema apunta a reemplazar la conducción tradicional mediante automatización completa.

El modelo desarrollado por Tesla, conocido como Cybercab, opera sin volante ni pedales. El vehículo se apoya en inteligencia artificial y cámaras para interpretar el entorno y tomar decisiones de manejo en tiempo real. La ausencia de controles físicos marca una diferencia estructural, frente a los autos que utilizan las empresas de transporte por aplicación. Al igual que otras compañías en vigencia, el servicio se realiza mediante una aplicación móvil. Los vehículos incorporan sistemas de recarga inalámbrica y están pensados para producción masiva desde 2026.

Robotaxi Tesla Getty Images

¿Dónde operan actualmente los automáticos de Tesla y cómo es la reglamentación?

Los robotaxis ya circulan en distintos estados de Estados Unidos, entre ellos California y Texas. Las empresas del sector proyectan extender sus servicios hacia el Medio Oeste y la Costa Este en los próximos años. La expansión territorial busca instalar estos vehículos como parte habitual del tránsito urbano. En ese marco, la flota de Austin comenzó a operar sin seguridad dentro del vehículo por primera vez durante recorridos nocturnos.

Las proyecciones del sector anticipan un crecimiento acelerado. El banco Morgan Stanley estima que los robotaxis podrían concretar cerca de 15 millones de viajes en Estados Unidos durante 2026. El volumen de operaciones refleja el interés del mercado en soluciones de movilidad autónoma.

Las regulaciones avanzan en paralelo con el desarrollo tecnológico y las autoridades habilitan sanciones directas a los fabricantes por infracciones cometidas por vehículos autónomos. Es decir que la responsabilidad legal recae sobre las empresas y no sobre los usuarios, lógico teniendo en cuenta que no existe conductor humano.

El marco normativo incorpora requisitos de seguridad, control y cumplimiento para cada tipo de vehículo autónomo. Las fuerzas de seguridad pueden emitir notificaciones ante incumplimientos de tránsito, con el objetivo de equiparar el comportamiento de estos sistemas con las normas vigentes para conductores tradicionales.

Telsa Robotaxi Foto: Reuters

Futuro de los Robotaxis de Tesla

El crecimiento del sector enfrenta desafíos técnicos y operativos, ya que las condiciones climáticas son un factor influyente que aun presenta dificultades para los sistemas autónomos. La evolución tecnológica depende de la capacidad de respuesta ante escenarios variables, un factor que mantiene la atención de los especialistas que advierten sobre la necesidad de mantener controles estrictos y monitoreo constante.

Sin embargo, los estudios disponibles muestran resultados favorables en materia de seguridad. Informes de laboratorios que trabajan en el rubro indican menor cantidad de accidentes por kilómetro, en comparación con vehículos conducidos por personas en contextos similares. Los incidentes reportados tienden a ser de baja gravedad y con daños limitados.