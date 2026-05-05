El Tesla Model X se convierte en uno de los autos más demandados en EE.UU: por qué es tan elegido

La demanda de este modelo crece incluso en un contexto de cambios en la industria y caída de precios en vehículos eléctricos.

Este modelo de Tesla se consolida como el más buscado en el mercado de autos usados en Estados Unidos.

El mercado de autos usados en Estados Unidos atraviesa una transformación marcada por el crecimiento de los vehículos eléctricos . En ese escenario, el Tesla Model X se posiciona como uno de los modelos con mayor demanda dentro del segmento de segunda mano, destacándose por su velocidad de venta y su permanencia en el interés de los compradores.

Este modelo logra venderse en un promedio de apenas 25,6 días , un ritmo considerablemente más rápido que el de otros vehículos eléctricos usados, lo que evidencia una demanda sostenida incluso en un contexto donde los precios de los EV vienen en descenso. Este fenómeno responde a una combinación de factores vinculados al producto, la marca y el comportamiento del mercado.

El Tesla Model X mantiene un posicionamiento fuerte en el mercado de usados por varias razones. En primer lugar, se trata de un SUV eléctrico premium lanzado en 2015, con características que siguen siendo diferenciales incluso años después de su aparición. Entre sus atributos más valorados se destacan:

Además, el peso de la marca Tesla sigue siendo determinante. A pesar de una mayor competencia, la compañía continúa siendo una referencia en innovación tecnológica dentro de la industria automotriz, lo que impacta directamente en la percepción del valor de sus vehículos usados.

También influye la disponibilidad. A diferencia de otros modelos, el Model X no tuvo volúmenes de producción tan elevados, lo que reduce la oferta en el mercado de segunda mano y sostiene la demanda.

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Qué pasa con los precios de los autos eléctricos usados

A pesar del buen desempeño del Tesla Model X, el contexto general del mercado muestra una tendencia a la baja en los precios de los autos eléctricos usados. En los últimos meses, los valores de estos vehículos registraron caídas, impulsadas por un aumento en la oferta y cambios en el comportamiento de los consumidores.

Tesla presenta una dinámica particular. Mientras que otros modelos eléctricos tardan más en venderse, los vehículos de la marca, y en especial el Model X, mantienen una rotación más rápida en concesionarios. Esto indica que, aunque los precios puedan ajustarse, la demanda sigue siendo alta en ciertos segmentos.

El costo operativo de los autos eléctricos continúa siendo un punto a favor. Se estima que estos vehículos pueden ahorrar entre 1.500 y 3.000 dólares anuales en combustible y mantenimiento en comparación con autos a combustión. Este diferencial influye en la decisión de compra, incluso en el mercado de usados.

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El cambio de estrategia de Tesla

Otro elemento que impulsa el interés por el Tesla Model X es su situación dentro de la estrategia actual de Tesla. La compañía confirmó que el modelo dejará de producirse en 2026, como parte de un cambio hacia nuevas tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial y la conducción autónoma. Este contexto influye en el mercado:

Por un lado, limita la oferta futura del vehículo, lo que puede aumentar su valor. Por otro, despierta el interés de compradores que buscan acceder a uno de los modelos más emblemáticos de la marca antes de su salida definitiva. Incluso, informes recientes indican que el stock disponible de unidades nuevas es muy bajo, lo que refuerza el atractivo del mercado de usados.

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El mercado de autos usados eléctricos ya no se comporta de manera uniforme. Mientras algunos modelos pierden valor rápidamente, otros logran sostener la demanda gracias a su posicionamiento, características técnicas y reconocimiento de marca.

Así, el Model X aparece como un caso particular. A pesar de los cambios en la industria y la caída general de precios, sigue siendo uno de los vehículos más buscados dentro del segmento de segunda mano en Estados Unidos. El mercado no solo evalúa el precio, sino también la combinación de tecnología, exclusividad y marca. En ese equilibrio, el Model X continúa ocupando un lugar destacado.