Cómo es el Tesla Cybertruck y cuánto sale en mayo 2026

La pickup de Tesla sigue mantiendo su lugar como uno de los modelos más innovadores del mercado, con distintas versiones, precios actualizados y mejoras.

El Tesla Cybertruck se consolidó como uno de los vehículos más innovadores del mercado automotor en los últimos años. Con su diseño futurista, estructura moderna y motor 100% eléctrico, la pickup de Tesla apunta a combinar rendimiento, tecnología y autonomía en un solo producto.

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En abril de 2026, el modelo continúa posicionándose en el segmento de las camionetas eléctricas premium en Estados Unidos, con distintas versiones que se diferencian en la potencia, la autonomía y el precio. Además, los incentivos fiscales y opciones de financiamiento influyen directamente en el costo final para los consumidores.

El Cybertruck se comercializa en tres versiones principales , que se diferencian por su nivel de desempeño y equipamiento. Los precios oficiales en Estados Unidos se mantienen, lo que permite acceder desde una versión más básica hasta una opción de alto rendimiento.

La diferencia de precios responde principalmente a la cantidad de motores, la potencia total y las capacidades del vehículo. Mientras que las versiones Dual Motor y Premium cuentan con doble motor y tracción integral , la variante Cyberbeast posee una cantidad de tres motores , lo que mejora notablemente su rendimiento.

A esto se suma la posibilidad de financiar la compra. Tesla ofrece planes en cuotas que parten desde aproximadamente US$1099 mensuales, en plazos de hasta 72 meses, con tasas cercanas al 5% anual para personas que cuentan con buen historial crediticio.

Otro factor clave en el precio final son los incentivos fiscales disponibles en Estados Unidos. A través de normativas vigentes, los compradores pueden acceder a deducciones impositivas:

hasta US$10.000 en intereses, mediante la ley “One Big Beautiful Bill Act”

beneficios adicionales para uso comercial, mediante la Sección 179

Estos beneficios no aplican en todos los casos, ya que dependen del nivel de ingresos y del tipo de uso del vehículo.

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Ficha técnica del Tesla Cybertruck

Más allá de su diseño distintivo, el Cybertruck se destaca por sus especificaciones técnicas, que lo ubican entre las pickups más avanzadas del mercado.

En términos de aceleración, el rendimiento cambian dependiendo de la versión:

Dual Motor y Premium: de 0 a 96 km/h en 4,1 segundos

Cyberbeast: de 0 a 96 km/h en 2,6 segundos

La capacidad de remolque también es uno de sus puntos más fuertes. Parte de los 3400 kg en la versión base y puede alcanzar casi 5000 kg en las variantes de gamas superiores, lo que lo convierte en una opción apta tanto para uso urbano como para tareas más exigentes.

En cuanto a autonomía, uno de los aspectos más valorados en los vehículos eléctricos, los valores estimados son:

hasta 523 km en versiones Dual Motor y Premium

alrededor de 515 km en la versión Cyberbeast

Esto permite recorrer largas distancias sin necesidad de recarga frecuente. Además, el sistema de carga rápida posibilita recuperar cerca del 50% de la batería en aproximadamente 15 minutos, lo que mejora la experiencia en viajes largos.

Otro punto relevante es su estructura. El Cybertruck está diseñado con una carrocería resistente y un enfoque orientado a la durabilidad, pensado tanto para uso cotidiano como para condiciones más exigentes.

Tesla Cybertruck

El modelo apuesta a combinar potencia, autonomía y tecnología, y todo esto va en línea con la estrategia de Tesla, que es ampliar su presencia, en el segmento de autos y vehículos en general, eléctricos de alto rendimiento.

El Cybertruck busca diferenciarse no solo por su estética, sino también por sus prestaciones y por un ecosistema de beneficios que impactan directamente en el costo y la experiencia de uso.