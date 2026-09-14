Transformación del sistema financiero: las casas de cambio cayeron 40% y se multiplicaron las billeteras digitales

El sistema bancario mantuvo prácticamente sin cambios su tamaño en los últimos años, pero se amplió con fuerza el universo de actores no financieros.

El sistema financiero argentino atravesó una fuerte transformación durante los últimos años , con una estructura bancaria que se mantuvo relativamente estable, pero con cambios importantes entre los actores no financieros, particularmente en el mercado cambiario y entre los nuevos proveedores de servicios financieros.

Según datos oficiales del Banco Central (BCRA) sobre la evolución del sistema entre diciembre de 2022 y agosto de 2026, actualmente existen 73 entidades financieras , frente a las 77 que había al cierre de 2022.

La cantidad de entidades no es el único cambio relevante. El nuevo escenario macroeconómico y los cambios regulatorios impulsaron una reconfiguración del negocio financiero , con operaciones de adquisición y nuevos jugadores que buscaron o buscan ampliar su participación en el sector.

Solo durante este año se concretaron algunos movimientos relevantes. Visa adquirió Prisma Medios de Pago S.A.U. y Newpay S.A.U. por u$s1.500 millones , mientras que Banco Macro compró el 50% de Personal Pay , la billetera digital de Personal-Telecom Argentina, por u$s75 millones. A su vez, la ALyC Cocos Capital adquirió Banco Voii y está próximo a convertirse en Cocos Bank.

Pero podrían sumarse nuevos movimientos. Según pudo averiguar Ámbito , Mercado Libre se prepara para incorporarse como un nuevo jugador bancario y se encuentra en el tramo final para ser aprobado. Mientras que Revolut ya prepara su ingreso a la Argentina, con la aprobación del BCRA.

Pero la transformación fue mucho más marcada entre las entidades no financieras. Mientras algunos de los actores tradicionales perdieron presencia, otros vinculados con la digitalización de los servicios financieros registraron un fuerte crecimiento.

Agencias y casas de cambio: fuerte reducción desde 2022

Uno de los movimientos más importantes se produjo en el Registro de Operadores de Cambio. En diciembre de 2022 había 115 operadores registrados, cifra que cayó a 88 en 2023, 72 en 2024, 58 en 2025 y apenas 40 en agosto de 2026.Esto implica una reducción del 65,2% en menos de cuatro años.

Dentro de ese universo, las agencias de cambio protagonizaron la mayor caída: pasaron de 103 a fines de 2022 a 77 en 2023, 61 en 2024, 49 en 2025 y 33 en agosto de este año. De punta a punta, la cantidad se redujo 68%. Las casas de cambio, por su parte, pasaron de 12 en 2022 a 11 en 2023 y 2024, nueve en 2025 y siete actualmente, lo que representa una contracción del 41,7% desde diciembre de 2022.

Si se toma solamente el período comprendido entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, la cantidad de casas de cambio bajó de 11 a siete, es decir, 36,4%, mientras que las agencias se redujeron de 77 a 33, una caída del 57,1%.

La reducción de operadores se dio en paralelo a un período de fuerte fiscalización del mercado cambiario, particularmente durante 2023 durante la volatilidad cambiaria experimentada en el gobierno de Alberto Fernández con la gestión de Sergio Massa, en medio de las restricciones de acceso al dólar y el crecimiento de las operaciones en el mercado informal. Para tomar dimensión de la cantidad, un informe del BCRA de ese entonces marcaba más de 60 inspecciones, con 24 casos de sumarios cambiarios, lo que demuestra el fuerte crecimiento del circuito ilegal.

Más billeteras virtuales

En paralelo de este proceso de transformación y tras la liberación parcial del "cepo cambiario", los jugadores no bancarios ganaron terreno. De acuerdo a datos oficiales, el Registro de Otros Proveedores No Financieros pasó de 379 actores en diciembre de 2022 a 558 en agosto de 2026, lo que representa un crecimiento del 47,2%.

Todavía más marcada fue la expansión de las billeteras digitales interoperables. El registro pasó de 36 en 2022 a 60 en 2023, 66 en 2024, 84 en 2025 y 91 en agosto de 2026. En menos de cuatro años, la cantidad creció 152,8%.

También aumentaron los proveedores de servicios de crédito entre particulares a través de plataformas, que pasaron de dos en 2022 a siete en 2026. En cambio, las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito se mantuvieron prácticamente estables: eran 112 en 2022 y continúan siendo 112 en agosto de este año.

De esta manera, los números muestran que el tamaño del sistema financiero argentino no se modificó de manera homogénea.

Con la modernización de los medios de pago y las apps de inversiones, crecieron las billeteras virtuales en la Argentina Freepik

Mientras el universo tradicional de bancos permaneció relativamente estable, pero con un crecimiento en otras áreas de negocio, en medio de un sector que históricamente posee más competencia, el número de operadores de cambio con la liberación de las restricciones cambiarias se redujo fuertemente y el crecimiento se concentró en los nuevos actores vinculados a medios de pago, billeteras y provisión no bancaria de crédito.

En este contexto la pregunta hacia adelante es: ¿hay suficiente mercado para sostener la cantidad de jugadores que hoy conforman el sistema financiero argentino?