Donald Trump anunció la eliminación de aranceles del 15% al whisky irlandés + Agregar ámbito en









"En nombre de Estados Unidos de América, voy a retirar los aranceles al whisky irlandés" sentenció el mandatario norteamericano. El anuncio llega tras un reclamo similar para el whisky del Reino Unido y la solicitud de la Irish Whiskey Association.

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En el marco de la ceremonia de premiación del Irish Open, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que, tanto el público como varios de los propios golfistas que competían, le consultaron sobre la eliminación de alícuotas sobre el whisky, un emblema histórico de la industria de bebidas destiladas de Irlanda.

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"Todo el mundo me ha estado insistiendo para que lo haga", señaló Donald Trump. Y sentenció: "En nombre de Estados Unidos de América, voy a retirar los aranceles al whisky irlandés".

Trump sentenció: "En nombre de Estados Unidos de América, voy a retirar los aranceles al whisky irlandés". El detalle Cabe precisar que actualmente el whisky irlandés paga el arancel del 15% fijado por Trump a las importaciones de la Unión Europea. En mayo, el líder republicano anunció la quita de ciertas tasas al whisky del Reino Unido, medida que benefició a las producciones escocesas y a las bebidas destiladas en Irlanda del Norte.

El sorpresivo anuncio de Trump al finalizar el torneo fue recibido con una mezcla de abucheos y vítores entre el público presente. La novedad va en sintonía con el reclamo planteado en mayo por la Irish Whiskey Association, que había solicitado la quita de los aranceles al señalar que la medida beneficiaría a las empresas estadounidenses distribuidoras y eliminaría la incertidumbre del mercado.

El sorpresivo anuncio de Trump al finalizar el torneo fue recibido con una mezcla de abucheos y vítores entre el público presente. Sin embargo, hasta el momento no hubo mayores precisiones respecto a la fecha de entrada en vigencia de la exención.

El pasado 30 de abril, Donald Trump aseguró haber otorgado al Reino Unido una exención arancelaria para el whisky tras la visita del rey Carlos III y la reina Camila a la Casa Blanca. "El rey y la reina consiguieron que hiciera algo que nadie más había logrado, casi sin pedirlo", expresó en sus redes sociales. Meses después, la Scotch Whisky Association confirmó que la política de arancel cero para el sector entró en vigencia de manera formal.

Trump anunció la eliminación de aranceles al whisky irlandés tras peticiones del público y golfistas. ret.ie