La IA enciende las alarmas en Wall Street: las tecnológicas piden pisar el freno, ¿posible rotación de carteras?

Sam Altman, Elon Musk y Dario Amodei coincidieron en la necesidad de desacelerar el desarrollo de los modelos más avanzados. Al mismo tiempo, grandes fondos globales comenzaron a exigir mayor información para conocer cuánto de sus inversiones depende directa o indirectamente del boom de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial (IA) atraviesa un punto de inflexión. Después de años de inversiones multimillonarias y una carrera entre las principales tecnológicas por desarrollar modelos cada vez más potentes, algunos de los propios líderes de la industria comenzaron a advertir que el avance podría estar produciéndose demasiado rápido .

El cambio de tono llega además en un momento sensible para los mercados. Grandes inversores institucionales comenzaron a reclamar a las gestoras de activos mayor transparencia sobre cuánto de sus carteras está realmente expuesto a la IA , ante el temor de que inversiones aparentemente diversificadas terminen dependiendo de un mismo factor: que continúe el crecimiento acelerado de esta tecnología.

La preocupación atraviesa distintos activos. La exposición ya no se limita a las acciones de las grandes tecnológicas, sino que alcanza a centros de datos, semiconductores, generación y redes eléctricas, software, infraestructura, crédito privado y private equity .

El debate tomó fuerza después de las advertencias de Dario Amodei, CEO de Anthropic , quien reclamó reducir el ritmo al que avanzan las capacidades de los modelos más sofisticados y otorgar mayor espacio a las medidas de seguridad.

Su posición encontró respaldo en dos de los nombres más importantes de la industria: Sam Altman, CEO de OpenAI, y Elon Musk , quienes coincidieron públicamente con el planteo de Amodei.

“Dario tiene razón”, sostuvo Musk. Altman, por su parte, afirmó: “Coincido con Dario en que debemos marcar el ritmo en la frontera tecnológica. Este ha sido uno de los principales temas de las conversaciones que hemos mantenido en OpenAI durante las últimas semanas”. El CEO de OpenAI también respaldó la incorporación de evaluadores independientes con un nivel de acceso similar al de los propios empleados.

Por qué los líderes de la IA ahora piden desacelerar

El giro se produjo después de una serie de advertencias e incidentes que aumentaron las dudas sobre la capacidad de las compañías para controlar sistemas cada vez más autónomos.

Amodei sostuvo que la IA avanzó “drásticamente más rápido”, incluso en su capacidad para contribuir al desarrollo de futuras generaciones de modelos. Su propuesta no consiste en detener el entrenamiento ni el progreso tecnológico, sino en moderar el ritmo para contar con mayor tiempo para implementar salvaguardas y permitir evaluaciones externas.

Anthropic se comprometió a permitir auditorías externas independientes y Amodei pidió avanzar hacia estándares comunes de seguridad entre las compañías.

OpenAI también endureció recientemente su posición respecto de la regulación. La empresa considera que los compromisos voluntarios de la industria ya no son suficientes y planteó la necesidad de avanzar hacia estándares comunes, evaluaciones independientes, mayores exigencias de ciberseguridad y reportes obligatorios frente a incidentes graves.

El cambio resulta relevante porque hasta hace poco la competencia entre las compañías estaba marcada principalmente por quién podía desarrollar más rápido los modelos más avanzados. Ahora, algunos de sus principales protagonistas empiezan a plantear que la velocidad misma puede convertirse en un riesgo.

Wall Street empieza a preguntarse cuánto depende realmente de la IA

Las advertencias tecnológicas coinciden con una preocupación creciente entre los grandes inversores. El problema es que esa exposición resulta cada vez más difícil de medir. Una inversión vinculada con la IA no necesariamente aparece clasificada como tecnológica: un centro de datos puede formar parte de una cartera inmobiliaria o de infraestructura; una compañía eléctrica puede beneficiarse del aumento de la demanda energética; y el financiamiento para adquirir chips puede aparecer dentro de estrategias de crédito.

El crecimiento de esta infraestructura ya ocupa un lugar central dentro de las decisiones de inversión. Una encuesta de Bloomberg Intelligence realizada entre inversores institucionales durante 2026 ubicó a la infraestructura —particularmente el desarrollo de centros de datos— entre las áreas de mayor convicción, mientras que la IA continúa impulsando las inversiones de venture capital.

El temor es que carteras que sobre el papel parecen diversificadas estén, en realidad, concentradas alrededor de una misma apuesta.

La magnitud del fenómeno se explica porque el boom de la IA necesita mucho más que software. El desarrollo de los nuevos modelos demanda chips cada vez más sofisticados, enormes centros de datos y cantidades crecientes de electricidad, lo que extendió el flujo de capital hacia sectores que hasta hace pocos años no estaban directamente asociados con la tecnología.

La construcción de infraestructura vinculada con centros de datos ya es considerada una de las grandes tendencias de inversión, pero también empieza a despertar advertencias sobre la necesidad de distinguir proyectos con flujos de fondos sólidos de apuestas más especulativas.

La magnitud del fenómeno se explica porque el boom de la IA necesita mucho más que software. Los semiconductores es uno de los sectores vinculados

El riesgo para el mercado aparece si las inversiones realizadas bajo esas expectativas no generan los retornos proyectados o si una desaceleración tecnológica reduce la demanda futura de infraestructura.

Una desaceleración coordinada no necesariamente implica un escenario negativo para las acciones tecnológicas. Un mayor control podría reducir riesgos operativos y regulatorios y dar mayor previsibilidad al desarrollo del sector.

El problema surgiría si las restricciones provocaran una reducción significativa del gasto de capital. En ese escenario, el impacto podría extenderse más allá de las empresas que desarrollan modelos y alcanzar a fabricantes de semiconductores, centros de datos, compañías energéticas y eléctricas, proveedores de infraestructura y vehículos de crédito privado vinculados con esos proyectos.

Bloomberg Intelligence proyecta que la IA generativa podría convertirse en un mercado de u$s2,3 billones hacia 2032, equivalente al 22% del gasto tecnológico global.

Esa combinación explica la tensión actual: cuanto mayor es el capital que depende del crecimiento de la IA, mayor puede ser la sensibilidad de los mercados ante cualquier cambio en las expectativas sobre su desarrollo.

El debate dejó así de estar limitado a los riesgos tecnológicos. Con los propios líderes de la industria reclamando más cautela y algunos de los mayores inversores del mundo intentando determinar cuánto de sus carteras depende del mismo fenómeno, la velocidad de la carrera por la inteligencia artificial empieza a convertirse también en una variable financiera que Wall Street deberá seguir de cerca.