6 de enero 2026 - 08:55

Tras la euforia en el arranque de semana, Wall Street retrocede en el premarket

Luego del entusiasmo inicial de este lunes, los inversores adoptan una postura más cautelosa. A nivel macroeconómico, se destaca la intervención de uno de los miembros de la mesa chica de la Reserva Federal.

En el resto del mundo, la situación es mixta, con fuertes incrementos en Asia y algunos retrocesos en Europa.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,04% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,07%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,19% a la baja.

Informate más

En la previa, las acciones con mayores subas son Vistra Energy (+4,68%), Microchip (+4,12%) y Ball Corporation (+2,63%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Equifax (-2,31%), Trane Techonologies (-1,63%) y Lennar Corporation (-1,11%).

Sin datos empresariales de peso, este martes se publicará el PMI de servicios de S&P Global y el índice de ventas que mide Redbook. Además, también expondrá Thomas Barkin, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal.

Mercados NYSE Wall Street
Wall Street viene de cerrar un 2025 récord.

Bolsas en Europa y Asia

En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx baja 0,21%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,25% y el CAC francés acompaña con un descenso de 0,41%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,70%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,5%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,38%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,52% y Nikkei 225 japonés aumentó 1,31%.

"Varios mercados bursátiles asiáticos han cobrado impulso recientemente, continuando con el sólido desempeño del año pasado. Tras un aumento significativo del índice Hang Seng el viernes pasado, los principales índices de Corea del Sur, Japón y Taiwán alcanzaron nuevos máximos el lunes", destacaron desde HSB.

