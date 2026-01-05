Wall Street: el Dow Jones cerró en récord histórico por el efecto Venezuela

Las acciones petroleras y financieras se destacaron en la Bolsa de Nueva York, en la primera jornada hábil posterior a la intervención de EEUU en territorio sudamericano.

En este contexto el índice Dow Jones de Industriales subió un 1,2% a 48.977,49 puntos, nuevo récord histórico . Por su parte, el S&P500 ganó un 0,6% a 6.901,64 puntos y el Nasdaq Composite se apreció un 0,7% hasta los 23.395,82 puntos.

Las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolas Maduro en un ataque el fin de semana y el ex presidente venezolano se prepara para enfrentar cargos por narcotráfico en Nueva York . El primer mandatario Donald Trump afirmó que Washington gobernará Venezuela hasta que se elija un nuevo líder y que, como parte de la incursión, se permitirá la entrada al país de importantes compañías petroleras estadounidenses.

Los precios del petróleo repuntaron tras una caída inicial a una ganancia de más del 1%, ya que los inversores seguían evaluando el impacto de un posible aumento de los suministros globales tras el plan del presidente Trump de permitir que las empresas estadounidenses desarrollen la infraestructura petrolera venezolana y, eventualmente, aumenten la producción .

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo . Sin embargo, la producción del país disminuyó debido al envejecimiento de la infraestructura y a las estrictas sanciones estadounidenses.

Petróleo buque Venezuela

Aun así, los precios del petróleo tienen un largo sendero por recorrer tras caer un 18% en 2025, su peor pérdida en cinco años, debido a que el temor a un exceso de oferta y el debilitamiento de la demanda afectaron duramente a los mercados de crudo.

Nuevos datos de empleo se avecinan

Por otra parte, en esta semana se espera la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos correspondientes al mes diciembre.

Los economistas prevén que Estados Unidos haya creado unos 57.000 puestos de trabajo durante el último mes de 2025, frente al 64.000 de noviembre. En octubre, una serie de recortes del gasto público provocó la mayor caída de las nóminas no agrícolas en casi cinco años.

Se pronostica que las cifras mensuales de empleo se normalicen tras el prolongado cierre de 43 días del gobierno estadounidense, que provocó el retraso de estos informes cruciales. El anterior lote de datos de empleo no incluyó la tasa de desempleo de octubre, lo que marca la primera brecha en una serie que se remonta a 1948.

Las autoridades de la Reserva Federal recortaron drásticamente las tasas de interés al final de cada una de sus últimas tres reuniones en 2025, priorizando la preocupación por la salud de un mercado laboral debilitado por encima de las señales de presiones inflacionarias persistentes.

La perspectiva de tipos más bajos ofreció cierto respaldo a las acciones, aunque los funcionarios de la Fed están divididos sobre la trayectoria futura de los costos de financiación en 2026.

Acciones destacadas de Wall Street

Las acciones de los grupos petroleros estadounidenses Chevron (+5,1%), ExxonMobil (+4,3%) y ConocoPhillips (+2,6%) avanzaron en las primeras operaciones, impulsadas por el alza generalizada del sector energético.

El sector financiero subió gracias al impulso de las acciones de bancos de Wall Street como Goldman Sachs Group Inc., (+3,7%), Citigroup Inc., (+3,8%) y State Street Corp. (+3,%),

Coinbase Global Inc., también estuvo entre las empresas con mayores ganancias, subiendo más del 7% después de que Goldman Sachs elevara la recomendación de la plataforma de intercambio de criptomonedas de neutral a comprar, citando optimismo sobre un mayor aumento de participación de mercado.

LifeMD Inc., subió un 12% después que el proveedor de atención primaria virtual anunciara que ahora ofrece la píldora Wegovy de Novo Nordisk a través de su plataforma de telesalud. El medicamento oral semaglutida es la primera píldora GLP-1 aprobada por la FDA para el control de peso.

Jabil Inc., cayó un 7% cuando el proveedor de soluciones de fabricación anunciara la adquisición de Hanley Energy Group, una empresa de gestión de energía para centros de datos, por aproximadamente u$s725 millones de dólares.

VerifyMe Inc., se disparó un 57% tras anunciar planes para fusionarse con Open World Ltd., un socio estratégico para lanzamientos de ecosistemas Web3. La fusión propuesta crearía una empresa que cotizaría públicamente en el Nasdaq bajo un nuevo símbolo bursátil, con los accionistas de Open World conservando aproximadamente el 90% de la entidad combinada y los accionistas de VerifyMe recibiendo alrededor del 10%.

Linkhome Holdings Inc., se contrajo un 10,2% tras el anuncio de la compañía sobre nuevos robots humanoides y cuadrúpedos para el hogar que se encuentran actualmente en desarrollo. La nueva línea de robots centrará la atención en aplicaciones residenciales que incluyen compañía familiar, asistencia básica en el hogar, inspección del entorno y monitoreo de seguridad, según la empresa.