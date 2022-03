Conflicto en Ucrania disparó los futuros agropecuarios en el Matba Rofex

En ese sentido, los futuros agropecuarios marcaron en febrero un nuevo récord histórico de interés abierto, llegando a las 8.829.635 toneladas en Matba Rofex.

Sólo en lo que va del año, las posiciones abiertas crecieron en un 20,5%.

“Sobre fin de mes, la situación en Ucrania generó una suba imprevista y muy fuerte del precio de los granos, impulsando el volumen que alcanzó 6.047.235 toneladas, convirtiéndolo en el mejor febrero de la historia, y un 56% por encima del mismo periodo de 2021”, precisó la entidad.

Explicó que si se toman “los valores al inicio de este año, la posición mayo de soja tuvo un incremento de un 30%, el maíz abril subió un 40% y el trigo marzo en un 35%, haciendo imprescindible y fundamental la toma de coberturas para todo el ecosistema agroindustrial”.

El precio del trigo cerró con un récord de US$ 523,69 la tonelada en el mercado de Chicago, en los Estados Unidos.

De esta manera, el contrato de marzo del trigo ganó 5,73% (US$ 28,38) hasta los US$ 523,69 la tonelada, mientras que la posición mayo presentó una mejora del 7,03% (US$ 31,23) para culminar la jornada a US$ 475,46 la tonelada.

La corredora de granos Granar sostuvo que "la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania superó ya las previsiones de buena parte de operadores, analistas y demás integrantes del mercado", por lo que "la incertidumbre sobre el futuro del comercio del trigo desde la región es total".

"Esa incertidumbre va desde las ventas 2021/2022 hasta el estado de la infraestructura portuaria del lado de Ucrania, las siembras de primavera y la desconexión financiera de Rusia", agregaron los especialistas de Granar.