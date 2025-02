Un exasesor de Javier Milei vaticinó el futuro del dólar y dejó la clave sobre el cepo

Spotorno destacó la urgencia de modificar las políticas vigentes y enfatizó la necesidad de avanzar hacia una mayor apertura en el mercado de divisas. En sus declaraciones, afirmó que " el hito más importante que va a tener que transitar el gobierno este año es la salida del cepo cambiario ", una medida que se enmarca en el debate sobre la eliminación de las restricciones que han caracterizado el control del mercado de cambios. Esta propuesta cobra especial relevancia si se considera que, según declaraciones del propio Milei, "no existirá a partir del 1° de enero de 2026", lo cual marca un punto de inflexión en la estrategia económica del país.

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, el economista profundizó en la naturaleza del precio del dólar, explicando que este "no deja de ser un precio donde hay oferta y demanda".

Para contener al dólar

Para conocer el verdadero valor de la divisa, el especialista insistió en que "necesitamos un mercado de cambios libre". En este contexto, puntualizó que "El tipo de cambio de equilibrio solo se podrá saber cuando se libere el mercado de cambios", lo que implica que la transparencia y la competencia en el sector son esenciales para alcanzar un precio que refleje la realidad económica sin la intervención directa del Estado. En palabras de Spotorno, "La clave del tipo de cambio está en la salida del cepo", una afirmación que subraya la importancia de dejar que las fuerzas del mercado definan el valor de la moneda.

El economista también abordó la cuestión de los elevados costos en la economía argentina, destacando que es "una obviedad que el costo argentino es alto". Esta situación genera un impacto directo en la competitividad del país, elevando precios en diversos sectores. "Si no podés bajar el costo, probablemente el tipo de cambio tendrá que ser más alto", especuló, remarcando que estas condiciones no son el resultado de decisiones gubernamentales unilaterales, ya que "No es algo que pueda definir el Gobierno, sino el libre mercado".

spotorno.jpg

En otro frente, Spotorno analizó el comportamiento del mercado de bonos en Argentina, haciendo notar que "el mercado de bonos argentinos es mucho más grande que el mercado argentino porque muchos están en manos extranjeras".

Este fenómeno evidencia la interconexión de la economía local con los mercados internacionales y la necesidad de un entorno más operativo y transparente. En este sentido, el especialista puntualizó que "falta un mercado libre para poder operarlos" y agregó: "falta una parte del mercado. Esto hace también que los bonos tengan un techo".

El análisis de Fausto Spotorno se inserta en un contexto en el que las tensiones entre el intervencionismo estatal y la liberalización del mercado están al centro de la discusión económica. La propuesta de eliminar el cepo cambiario y abrir el mercado se presenta como un paso esencial para restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda, y para incentivar la inversión y el crecimiento en un país que busca superar sus desafíos estructurales. Con estas declaraciones, Spotorno no solo arroja luz sobre el futuro del dólar, sino que también invita a repensar las estrategias económicas que han definido la realidad argentina en los últimos años.