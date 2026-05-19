Semana de Mayo: qué pasó cada día hasta llegar al 25, Día de la Revolución

Las jornadas de 1810 marcaron el inicio del primer gobierno criollo y todavía atraviesan actos, escuelas y debates históricos.

Cada mayo, las escuelas argentinas vuelven a llenarse de escarapelas, paraguas coloniales y vendedores ambulantes repartiendo pastelitos en los actos. Esas imágenes repetidas año tras año representan a la Semana de Mayo , jornadas cargadas de tensión política, rumores y disputas de poder que modificó para siempre la historia del Río de la Plata.

La llamada Semana de Mayo de 1810 no fue un proceso lineal ni tranquilo. Aunque suele resumirse en fechas patrias y manuales escolares, los acontecimientos estuvieron atravesados por intereses enfrentados, discusiones entre sectores criollos y la incertidumbre sobre qué hacer frente a la crisis de la monarquía española.

El 18 de mayo de 1810 llegó a Buenos Aires la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla , uno de los últimos organismos españoles que resistía la invasión napoleónica. Esa información golpeó fuerte al Virreinato del Río de la Plata porque dejaba en crisis la autoridad del virrey.

El 19 de mayo comenzaron las reuniones entre criollos y referentes políticos locales . Figuras como Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli empezaron a debatir qué camino tomar. La idea de convocar un Cabildo Abierto tomó fuerza rápidamente.

El 20 de mayo, Cisneros intentó sostener su autoridad reuniéndose con jefes militares. Pero ya había un clima espeso en las calles porteñas. Los sectores criollos contaban con respaldo militar y presionaban para avanzar.

El 21 de mayo, vecinos y milicianos ocuparon la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo. Hubo reclamos concretos para que se convocara al Cabildo Abierto. La movilización popular fue clave y dejó una imagen fuerte para la época: gente común involucrándose en decisiones políticas importantes.

25-mayo-poblacion-mayo-1810-2.webp Revolución de mayo de 1810.

El 22 de mayo se realizó finalmente el Cabildo Abierto. Participaron funcionarios, religiosos, militares y vecinos influyentes. Después de largas discusiones se votó la destitución del virrey.

El 23 y el 24 de mayo hubo maniobras políticas intensas. El Cabildo intentó formar una junta encabezada por el propio Cisneros, algo que cayó pésimo entre los grupos revolucionarios. La reacción fue inmediata y las protestas crecieron.

Finalmente, el 25 de mayo de 1810, bajo una jornada fría y lluviosa según varios relatos históricos, se confirmó la creación de la Primera Junta. Saavedra quedó como presidente acompañado por secretarios y vocales criollos. Ese día quedó instalado como uno de los hitos fundacionales de la Argentina.

En medio de esas jornadas también nació uno de los símbolos patrios más reconocidos: la escarapela. Aunque su oficialización llegaría tiempo después, durante mayo comenzaron a verse distintivos celestes y blancos entre los revolucionarios. Por eso el 18 de mayo se celebra actualmente el Día de la Escarapela.

25 de mayo, Día de la Revolución

El 25 de mayo es uno de los feriados nacionales más representativos de la Argentina porque recuerda la conformación del primer gobierno patrio. Más allá de la ceremonia escolar clásica, la fecha suele convertirse también en un momento de discusión sobre identidad nacional, participación política y memoria histórica.

Con el paso de los años, la Revolución de Mayo quedó rodeada de mitos populares. Algunos historiadores relativizan escenas muy instaladas, como la famosa plaza completamente llena bajo la lluvia o ciertas frases atribuidas a French y Beruti. Igual, esos relatos forman parte de la construcción simbólica de la fecha.

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Actualmente, los actos oficiales incluyen desfiles, ceremonias escolares y actividades culturales en distintas ciudades del país. En muchos lugares todavía se mantienen costumbres tradicionales como el locro, las empanadas y los pastelitos, una postal muy argentina que mezcla historia y encuentro familiar.

Calendario de feriados nacionales de Argentina 2026

Feriados inamovibles

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables