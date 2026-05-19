La novia de Jeffrey Epstein que podría enfrentar interrogatorios a pesar de haber recibido inmunidad judicial

Se trata de una mujer eslovaca cuyos abogados afirman que fue otra víctima del financista. Sin embargo, denunciantes de abusos en Palm Beach la señalaron como partícipe de los crímenes.

Marcinko declaró que conoció a Epstein en 2003 a los 18 años y una serie de mails demostraron intenciones de una relación amorosa entre ambos.

Una expareja del difunto financista Jeffrey Epstein podría enfrentar una rueda de interrogatorios, como un nuevo paso en la causa por tráfico sexual. Se trata de una mujer que lo visitó más de 60 veces durante la condena que el hombre cumplió por pedir favores a una menor de edad. Ella y otras mujeres habían recibido inmunidad judicial por un acuerdo con fiscales pero ahora legisladores piden que testifique.

La mujer se llama Nadia Marcinko, la novia principal de Epstein durante siete años —luego de la relación con la socialité Ghislaine Maxwell— y, en años posteriores, copiloto de su avión privado. Durante la primera estancia de Epstein en prisión, una condena de 13 meses por solicitar favores sexuales a una menor de edad, los registros penitenciarios muestran que una mujer lo visitó al menos 67 veces .

Marcinko es una de las cuatro mujeres que fueron señaladas como "posibles cómplices" de Epstein en un acuerdo de culpabilidad de 2008 que les otorgó inmunidad judicial . Ahora, dos de ellas, las asistentes Sarah Kellen y Lesley Groff , están a punto de ser interrogadas por legisladores estadounidenses.

Una congresista exige que las cuatro, incluyendo a Adriana Ross, otra asistente de Epstein, y a Marcinko, sean investigadas, a pesar del acuerdo.

¿Víctima o cómplice? La novia de Epstein que podría ser interrogada a pesar de un acuerdo

La mujer nunca fue acusada ni imputada de ningún delito y sus abogados afirman que es otra víctima de Epstein. Sin embargo, jóvenes de Palm Beach cuyos testimonios llevaron a la condena de Epstein en 2008, por abusos cuando eran menores de edad, declararon a la policía que Marcinko participó en dichos abusos.

Una serie de correos electrónicos analizados por la BBC revelaron que Epstein y Marcinko querían formar una familia juntos. También se encontraron pruebas que sugieren que, durante muchos años, él le pidió que reclutara a otras mujeres para satisfacer sus deseos sexuales, y ella accedió.

No obstante, en esos mails también se vieron tendencias coercitivas por parte de Epstein. Marcinko declaró posteriormente a los investigadores que él la agredió físicamente, la estranguló y la arrojó por las escaleras.

mail de epstein a nadia marcinko Una serie de correos electrónicos revelaron que Epstein y Marcinko querían formar una familia juntos pero también se encontraron intercambios hostiles. BBC

Quién es Nadia Marcinko

Nadia Marcinkova Marcinko nació en el seno de una familia acomodada en Eslovaquia y llegó a declarar que conoció al financiero en Nueva York en 2003, cuando tenía 18 años, en la fiesta de cumpleaños del agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, amigo íntimo de Epstein.



Brunel dirigía la sucursal neoyorquina de la agencia Karin Models, para la que Marcinko afirmó haber trabajado en su base en París. Además, se conoció que el agente la llevó a EEUU semanas antes de su fiesta, con un visado gestionado por él mismo. La mujer era una modelo internacional poco probable, ya que era considerada atractiva pero muy tímida.

Comenzó a trabajar como modelo en su adolescencia y pronto sus trabajos la llevaron a Japón y Taiwán. Días luego de conocer a Epstein, la invitó a su mansión en Palm Beach y de allí se dirigió a su isla privada en el Caribe, Little St. James.

Jeffrey Epstein Debido a que Brunel patrocinó la visa de Nadia y a que Epstein financió la agencia Karin Models, ella sentía que el financiero "podía conseguir que la deportaran".

Debido a que Brunel patrocinó su visa y a que Epstein financió la agencia Karin Models con u$s 1 millón, ella sentía, según declaró posteriormente a los investigadores, que el financiero "podía conseguir que la deportaran con una sola llamada telefónica a Brunel".

Los mails sugirieron, según su tono y contenido, que rápidamente se convirtieron en pareja, mientras Maxwell seguía siendo amiga íntima de Epstein y le conseguía otras mujeres.

"Quiero que aprendas a cocinar huevos, revueltos, escalfados y fritos... Quiero que aprendas a llevar una casa... No quiero discusiones de lunes a viernes... Quiero que leas uno de los cien grandes libros cada mes... Solo quiero cosas bonitas en casa. No puedes meter nada sin que yo lo vea primero", sostuvo uno de los mails de Epstein donde se ve la actitud dominante que mantenía hacia la chica.