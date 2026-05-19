Poner el auto a trabajar: los números del negocio que crece entre quienes buscan ingresos extra

El pluriempleo y las nuevas dinámicas de trajo flexibles impulsan el uso de apps de movilidad. Cómo gestionan su servicio a través de empresas que rentan y venden autos o que actúan como gestoras de flotas.

Un informe de la Fundación Encuentro, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, reveló que 1,6 millones de argentinos trabajan en más de un empleo.

En un contexto marcado por el avance del pluriempleo , el uso de vehículos como herramienta para generar ingresos se consolidó como una alternativa cada vez más elegida: el mercado muestra una expansión creciente de perfiles part time , personas que buscan complementar su ingreso principal , pero también administrar sus horarios y aprovechar fines de semana o franjas de alta demanda para trabajar a través de aplicaciones.

La tendencia aparece en línea con un fenómeno más amplio dentro del mercado laboral. Un informe de la Fundación Encuentro , basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, reveló que 1,6 millones de argentinos trabajan en más de un empleo.

Esa cifra representa el 12,2% de la población ocupada y confirma el crecimiento sostenido: el pluriempleo pasó del 8,8% en 2016 al nivel actual, con una aceleración marcada desde 2022 y un máximo histórico en 2024.

Además, el 56,6% de las personas pluriempleadas son mujeres , aunque el porcentaje de conductoras de aplicaciones es poco representativo: se estima que el 90% de los choferes que trabajan mediante aplicaciones son hombres.

La multiplicación de tareas aparece como una respuesta cada vez más extendida frente a un mercado de trabajo que no garantiza ingresos suficientes con una sola ocupación.

“El pluriempleo no se limita a los sectores más vulnerables: si bien opera como estrategia de subsistencia en los deciles de menores ingresos, también atraviesa a profesionales de la salud, la educación y otras ocupaciones calificadas, donde la multiplicación de empleos responde a la intensificación de las demandas laborales y a una posible estrategia para ampliar los ingresos”, señala la Fundación Encuentro.

El deterioro del ingreso disponible también contribuye a explicar el fenómeno. Según otro informe de la Fundación Pensar, el ingreso disponible de los hogares volvió a retroceder en febrero y cayó 2,1% mensual, la baja más pronunciada desde marzo del año pasado. De esa manera, quedó 5,4% por debajo de los niveles registrados en 2023.

A su vez, mientras que los segmentos de mayores ingresos registraron una baja del 1,4% desde el inicio de la gestión, en los estratos más bajos el retroceso trepó al 5,8%, evidenciando un impacto regresivo de los aumentos en tarifas y servicios públicos.

Autos: la demanda que crece detrás de las plataformas

En ese contexto, el manejo de vehículos a través de aplicaciones aparece como una alternativa para generar ingresos adicionales. Asimismo, la posibilidad no se explica únicamente por la necesidad económica.

Desde el sector también apuntan a una mayor accesibilidad para obtener un auto, al avance de esquemas de alquiler o financiamiento y la preferencia por una modalidad de trabajo flexible, que permita administrar horarios propios. Economía de servicio que se extiende a nivel mundial.

Ese crecimiento se da bajo un ecosistema de transporte y movilidad en el que las plataformas articulan la oferta con empresas de renta de autos, compañías que facilitan el acceso a vehículos y firmas especializadas en la gestión de flotas.

En ese universo, las empresas que lideran el mercado en Argentina están atravesadas por la creciente demanda de conductores y, dentro de ese aumento, gana peso el uso del vehículo a medio turno (part-time).

En el caso de una de las compañías más relevantes que opera en el país, mantiene desde 2023 una alianza con DeRentas, dedicada al mercado de renta y venta de autos para fines laborales.

Desde entonces, los usuarios que compraron su vehículo a través de ese esquema para utilizarlo como herramienta de trabajo crecieron 300%. Desde el sector explican que el avance responde a una mayor accesibilidad y a mejores condiciones de financiamiento, aunque bajo una clara condición: el auto debe ser utilizado como instrumento laboral.

La compañía opera con una flota de 5.000 vehículos. En el caso del alquiler, la cuota semanal se ubica entre $280.000 y $380.000. Para quienes optan por la compra, se agrega un 10% adicional.

El avance de los conductores part time

¿Cuánto tiempo trabajan los conductores arriba del auto? De acuerdo a la empresa de aplicación que trabaja con DeRentas, el dato más representativo del perfil de usuarios es que el 70% trabaja de manera part time, es decir, menos de 20 horas semanales.

Según cálculos de conductores que trabajan con la aplicación, la ganancia neta por hora se estima en $18.000, aunque depende de la ciudad, el horario y la demanda.

Cabify también registra una expansión sostenida de conductores. En junio de 2025, la cantidad de personas activas en la plataforma creció 20% interanual. Desde la empresa asocian ese incremento tanto a “la facilidad de acceso como a la flexibilidad para generar ingresos”.

En los últimos meses, igualmente, el tiempo promedio de conexión alcanzó máximos históricos. “La dinámica de buscar un ingreso extra se viene acentuando de manera considerable”, advierte Manuel Machado, head of Growth de la empresa.

Dentro de esa dinámica, los conductores part time de Cabify muestran un ritmo de crecimiento superior al 10% frente al resto de los perfiles y ya representan el 37% del total de conductores activos. En abril pasado, este universo mantuvo dos horas diarias fue el tiempo promedio de conexión.

Según datos de la empresa, en abril un conductor part time generó en promedio $15.829 por hora de ganancia, mientras que la mitad de ese segmento prefiere conectarse además durante los fines de semana.

De todos modos, es importante aclarar que el conductor también enfrenta costos por mantenimiento del vehículo, desgaste de neumáticos, cambios de aceite más frecuentes y eventuales reparaciones. “Lo que la rueda te da, la rueda te lo quita”, ironiza un conductor mayor, que prefiere resguardarse bajo el anonimato.

”Al observar a los nuevos conductores que se sumaron a la plataforma en el último tiempo, la proporción de perfiles part time es aún más abundante. Este perfil de conductor suele ser más selectivo con los viajes que realiza, con el objetivo de maximizar sus ganancias en el tiempo que tiene disponible”, explica Machado.

En cuánto a los días hábiles, los momentos más elegidos para manejar son la mañana y la noche, coincidiendo con los horarios previos o posteriores a una jornada laboral tradicional.

La evolución de este esquema también se refleja en las empresas que trabajan alrededor de las plataformas. Logisat, una rentadora que opera de la mano de Cabify, mantiene un convenio con la aplicación. Su modelo permite que los choferes paguen el alquiler del auto mediante los viajes realizados por medios electrónicos dentro de la app.

Actualmente, la empresa cuenta con 110 autos activos para alquiler dentro de Cabify, aunque proyecta duplicar esa cantidad hacia fin de año. La empresa utiliza el modelo Toyota Yaris, tanto manuales como automáticos, con GNC, TelePASE instalado y seguro contra todo riesgo, es decir, ya listos para utilizar.

Respecto del alquiler, la cuota se abona semanalmente y cuesta $340.000 para autos automáticos y $320.000 para autos manuales. Son vehículos “a cargo”, por lo que los conductores los tienen disponibles durante toda la semana.

“Constantemente recibimos consultas, pero las épocas de menor demanda son enero, febrero y marzo, en donde los choferes reciben menos viajes en el AMBA debido a las vacaciones”, cuentan desde logisat.

Desde Logisat explican que, en promedio, con 52 horas semanales de manejo, la facturación puede ubicarse en torno a los $900.000, aunque varía según demanda, bonos y tipo de viaje.

Cabify también trabaja con empresas de gestoría de flotas como Toshify, la primera compañía de este tipo en Argentina. Según datos de la firma, las consultas de conductores que buscan vehículos para trabajar rondan entre 1.500 y 2.000 por semana. Sin embargo, por criterios rigurosos de selección, la empresa canaliza entre 60 y 100 conductores semanalmente.

Los valores estimados del servicio oscilan entre $280.000 y $400.000 semanales, según la modalidad de turno elegida, aunque las compañías que proveen los vehículos son las que finalmente definen sus precios. En este caso, también se repite una característica central: la mayoría de los conductores elige trabajar de forma part time.

En paralelo, la mejora del crédito prendario aparece como otra vía para financiar la compra de un vehículo. Según First Capital Group, la línea de préstamos prendarios creció 3,8% real mensual en abril y mostró una suba interanual real de 8,3%. De acuerdo al informe, el crecimiento fue producto de alternativas de financiación en cuotas sin interés o la reducción de tasas, motorizada por entidades financieras y automotrices.