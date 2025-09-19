Wall Street suma una rueda de leves subas mientras Europa se mueve dispar







La bolsa de Nueva York continúa el rally alcista visto desde inicios de año y opera en sus máximos históricos.

La atención de este viernes se centrará en una llamada telefónica programada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su contraparte china, Xi Jinping. Reuters

Los tres índices de referencia de la bolsa de Nueva York operan al alza en Wall Street. Este jueves, alcanzaron nuevos máximos históricos, un día después de que la Reserva Federal recortara las tasas de interés, y gracias a la inversión de Nvidia sobre Intel.

En Europa, las acciones operan mixtas. El índice paneuropeo Euro Stoxx 50 sube 0,24%, mientras que el DAX alemán se contrae 0,09%, debido al mal dato en el índice de precios mayoristas que se conoció por la mañana, ya que arrojó una deflación mayor a la esperada. Mientras, el CAC francés sube 0,19% y el FTSE de Reino Unido +0,05%.

En Asia, las bajas fueron generalizadas. En China, la bolsa de Shanghái bajó 0,30%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cerró neutro y el Nikkei 225 japonés cerró -0,63%, luego de que el Banco de Japón decidiera mantener las tasas en 0,5%.

Wall Street se mantiene alcista En este contexto, el índice Dow Jones de Industriales sube un 0,08%; el S&P500 gana un 0,05% y el Nasdaq Composite se aprecia un 0,21% en la apertura. Ayer, los avances impulsaron a los tres índices a máximos históricos, un evento que solo ha ocurrido 25 veces en el siglo XXI, según consignó XTB.

En este sentido, las acciones con mayores movimientos al alza en la previa incluyen a Tesla (+2,35%) y Oracle (+2,44%). Por su parte, una de las bajas más importantes incluyen a Intel, con una baja -2,56%, una de las empresas que motorizaron las subas de Wall Street ayer. Sin embargo, la atención de este viernes se centrará en una llamada telefónica programada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su contraparte china, Xi Jinping.

