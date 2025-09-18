El recorte de tasas de la Fed renueva el impulso alcista en Wall Street

En el sector corporativo, la principal novedad vino por el lado de Nvidia, que anunció una inversión de u$s5.000 millones en Intel, y disparó sus acciones en la previa.

En Europa, la principal novedad fue que el Banco de Inglaterra decidió mantener la tasa sin cambios.

Los índices de Wall Street operan al alza en la apertura de este jueves 18 de septiembre, luego de una rueda previa en donde cerraron mixtos . Los inversores parecen haber asimilado positivamente la decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas y la perspectiva de nuevas reducciones que se desprendió de las proyecciones del organismo .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En Europa, los principales índices operan con aumentos . El Euro Stoxx 50 aumenta 1,26%, el DAX alemán acompaña con 1,01%, el CAC francés con 0,84%. Por fuerza de la eurozona, destaca el leve incremento del FTSE de Reino Unido , con +0,08%.

La principal novedad en el viejo continente fue que el Banco de Inglaterra decidió mantener sin cambios los tipos de interés en el 4%, en línea con las expectativas del mercado .

En Asia, la situación fue dispar. Si bien el Nikkei 225 japonés saltó 1,20%, en China la bolsa de Shanghái cerró con una corrección de 1,15%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cerró 1,35% abajo.

¿Regresa el rally alcista a Wall Street?

En este contexto, la mayoría de los índices de la bolsa de Nueva York sube en la apertura: el índice Dow Jones de Industriales sube 0,1%; el S&P500 aumenta 0,34% y el Nasdaq Composite salta un 0,61%.

En el sector corporativo, la principal novedad vino por el lado de Nvidia, que anunció una inversión de u$s5.000 millones en Intel, adquiriendo acciones a 23,28 dólares, un descuento respecto al precio de cierre de ayer.

Ambas compañías afirmaron que colaborarán en el diseño de chips para PC y centros de datos, combinando los procesadores Intel con la tecnología gráfica de Nvidia.

El mercado está reaccionando con euforia, con las acciones de Nvidia 2% arriba en la apertura, mientras que las de Intel se disparan 22%.