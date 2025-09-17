Las bolsas europeas y Wall Street operan con cautela a la espera de una decisión clave de la Fed







Los mercados operan con cautela antes de la decisión de la Fed, que podría recortar la tasa en 25 puntos básicos. El oro corrige desde máximos históricos, el dólar se fortalece y los inversores siguen de cerca la visita de Trump al Reino Unido y su inminente diálogo con Xi Jinping.

Los inversores realizan sus apuestas antes de la decisión de la Fed. Reuters

Las bolsas europeas amanecieron con subas moderadas este miércoles, recuperándose de las caídas de la jornada previa en un clima de cautela a la espera del veredicto de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. GMT, el índice paneuropeo STOXX 600 cede 0,1%, tras haber tocado el martes su nivel más bajo en una semana. En tanto, avanza 0,1% la bolsa francesa, la Bolsa alemana y del Reino Unido un 0,1%. Por su parte, los futuros de Wall Street anticipan un arranque con bajas de hasta 0,2%.

La atención de los inversores se centra en la conclusión de la reunión de dos días de la Reserva Federal. El mercado descuenta casi en su totalidad un recorte de 25 puntos básicos en los tasas de interés, el primero desde diciembre de 2024, para contrarrestar las señales de enfriamiento del mercado laboral estadounidense. Sin embargo, el foco estará puesto en las palabras del presidente Jerome Powell, que podrían dar pistas sobre el alcance del nuevo ciclo de flexibilización monetaria.

Expertos advierten que si el diagrama de puntos de la Fed —que recoge las proyecciones de tasas de sus miembros— resulta menos agresivo de lo que esperan los inversores, podría producirse una pequeña corrección de corto plazo en las bolsas. Las presiones políticas sobre el organismo no pasan desapercibidas: Donald Trump insiste en exigir un ritmo más acelerado de bajas, lo que genera inquietud en los mercados por el riesgo de que se vea comprometida la independencia del banco central.

En el frente geopolítico, los inversores siguen de cerca la visita de Trump al Reino Unido, donde se espera la firma de acuerdos de inversión y avances en las negociaciones arancelarias. Para el viernes está prevista una llamada clave entre Trump y Xi Jinping, en la que se buscará cerrar el acuerdo sobre TikTok en Estados Unidos y abordar otros temas de la relación bilateral.

En el plano empresarial internacional, la atención también se centra en Meta, que celebra hoy su conferencia anual para desarrolladores. Los analistas esperan anuncios sobre inteligencia artificial, novedades en el metaverso y el lanzamiento de su modelo de gafas inteligentes Hypernova.

powell reserva federal fed.jpg La atención se concentra en el discurso de Jerome Powell Oro y dólar, protagonistas en los mercados El oro retrocede desde los máximos históricos alcanzados en la sesión anterior, afectado por la toma de ganancias de los inversores y la fortaleza del dólar. El oro al contado cae un 0,7% a u$s3.663,93, tras haber alcanzado un récord de u$s3.702,95 el martes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre también descendían 0,7%, hasta u$s3.700,10. El índice de fuerza relativa (RSI) del metal se ubicaba en 75, aún en zona de sobrecompra, aunque por debajo del máximo de 81 registrado el martes. En paralelo, el dólar subía 0,2% tras haber caído en la jornada previa a mínimos de más de dos meses. La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años se mantiene cerca de mínimos de cinco meses, lo que refleja expectativas de mayor relajación monetaria. Los datos conocidos el martes mostraron que las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en agosto, aunque el debilitamiento del mercado laboral y el impacto de los aranceles en los precios plantean riesgos de que el gasto de los consumidores pierda dinamismo en los próximos meses.