Wall Street cae por la toma de ganancias y las tensiones geopolíticas, pero el sector militar sube con fuerza

En la jornada de hoy, volverán a tener preponderancia los datos del mercado laboral. También se difundirán datos económicos demorados por el shutdown del gobierno norteamericano.

Las acciones tecnológicas arrastran a la baja los principales índices de Wall Street , ya que los operadores tomaron ganancias tras un fuerte repunte en el sector de la inteligencia artificial . Sin embargo, las acciones del sector de defensa subieron tras las señales del presidente norteamericano, Donald Trump , de planes para aumentar el gasto militar.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,19% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,26%, lo que pondría fin a tres días de avances. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son del sector de defensa norteamericano: Northrop Grumman (+7,6%), Lockheed Martin (+7%) y L3Harris Techonologies (+6,2%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Newmont Goldcorp (-0,10%), Digital (-1,65%%) y Lam Research (-1,46%).

En el caso de Nvidia , la empresa más importante del mercado, sube 0,4% ante las señales de que China podría permitirle importar sus chips H200 .

En la jornada de hoy, volverán a tener preponderancia los datos del mercado laboral. La consultora Challenger publicó hoy sus datos de despidos, los cuales mostraron una contracción del 8,3% respecto a diciembre del año pasado.

A su vez, también se conocerán los datos de la semana pasada de los subsidios por desempleo. Sin embargo, el dato definitivo se conocerá mañana, con las nóminas no agrícolas.

También se difundirá la balanza comercial de octubre, demorada por el shutdown, como así también las ventas mayoristas y las expectativas de inflación de los consumidores correspondientes a diciembre.

mercados bolsas acciones nyse.jpg

Las bolsas en el resto del mundo

En el resto del mundo, la situación es bajista. En Europa, el Euro Stoxx retrocede 0,22. A nivel local, el DAX alemán se mantiene neutro y el CAC francés acompaña con una baja de 0,17%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,27%.

Sin embargo, en el sector de defensa del Stoxx (SXPARO) las acciones subieron 2% hasta un máximo histórico, tras un incremento de 13% en lo que va del año. La novedad ocurre luego de la incautación de dos petroleros vinculados a Venezuela en el Atlántico y la noticia de que el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reunirá con los líderes de Dinamarca para discutir sobre Groenlandia la próxima semana.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cae 1,17%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 0,7%. Mientras, el Kospi surcoreano sube apenas 0,03% y Nikkei 225 japonés retrocedió 1,63%.