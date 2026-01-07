Wall Street retrocede a la espera de nuevos datos de empleo en EEUU

La atención se centrará este miércoles tanto en la evolución del empleo privado de ADP como en las vacantes de empleo de JOLTS. El próximo viernes se conocerá el dato oficial del mercado de trabajo.

Los principales índices de Wall Street bajan en la preapertura de este miércoles, tomando distancia de los incrementos anotados el martes . Lentamente, las tensiones geopolíticas empiezan a quedar de lado entre los operadores del mercado , mientras que vuelven a cobrar relevancia los indicadores de la economía norteamericana .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,12% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,30%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,05% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Albemarle (+2,4%), Regeneron (+1,9%) y Energy (+1,7%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en First Solar (-4,38%), Deckers Outdoor (-3,35%) y Newmont Goldcorp (-2,11%).

En EEUU, la atención se centrará este miércoles tanto en la evolución del empleo privado de ADP como en las vacantes de empleo de JOLTS . El próximo viernes se conocerá el dato oficial del mercado de trabajo.

"Los inversores esperan que los datos indiquen una estabilización del mercado laboral tras los recientes recortes de tipos de la Fed , aunque es probable que la demanda de nuevas contrataciones se mantenga moderada", explicaron desde XTB.

Además, el calendario también está repleto de datos del ISM sobre la actividad en el sector de servicios y los nuevos pedidos de manufactura.

Siguen los chispazos en la Fed

Ayer, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, adoptó un tono prudente, pero restrictivo, señalando que los recortes de impuestos, la desregulación y los recortes de tasas deberían aportar estímulo a la economía este año.

Al mismo tiempo, subrayó que las futuras decisiones de política deberán evaluarse con cautela ante los riesgos en ambos lados del mandato de la Fed, es decir, empleo e inflación. En este sentido, Barkin destacó que la inflación ha disminuido, pero sigue por encima del objetivo, y que el mercado laboral no debería debilitarse mucho más en los próximos meses.

De forma relevante, describió la postura actual de la política monetaria como “dentro del rango neutral”, un cambio frente a la caracterización del año pasado de una política “moderadamente restrictiva”, y sugirió que una economía y un consumo más fuertes este año podrían justificar mantener las tasas sin cambios por más tiempo.

En la vereda opuesta, el miembro de la Junta de la Fed, Stephen Miran —conocido por su postura consistentemente dovish— advirtió que mantener una política excesivamente restrictiva podría “asfixiar el crecimiento en sus primeras etapas”.

Miran argumentó que la inflación subyacente ya está cerca del objetivo, que la política fiscal apoyará la actividad y que las distorsiones en los componentes de vivienda están sesgando temporalmente los datos. Por ese motivo, la Fed debería recortar las tasas en más de 100 puntos base este año y espera que los próximos datos sigan respaldando una relajación monetaria.

Las bolsas en el mundo

En Europa, junto con las ventas minoristas alemanas, se publicaron los datos de empleo. En el primer caso, hubo un retroceso mensual, mientras en el mercado de trabajo el desempleo se mantuvo en 6,3%.

Además, el PMI de construcción del Reino Unido bajó a 40,1 puntos, una leve mejora respecto a noviembre, y la lectura preliminar de la inflación de la eurozona para diciembre, que fue de 2% anual, apenas por debajo de la medición de diciembre.

"Se espera que la abundancia de informes genere una volatilidad moderada en los mercados de divisas y los índices locales", afirmaron desde XTB. El Euro Stoxx baja 0,15%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,62% y el CAC francés se mantiene neutro. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,58%.

Por otra parte, los mercados de Asia-Pacífico se están corrigiendo tras un inicio de año récord, impulsado por las acciones de inteligencia artificial y tecnología. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,94%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó apenas 0,5%. Mientras, el Kospi surcoreano aumentó 0,57% y Nikkei 225 japonés retrocedió 0,99%.