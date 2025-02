Wall Street: inversores nerviosos con el valor de las acciones, ¿inminente corrección?

Una mezcla de optimismo y cautela despiertan en el ánimo del mercado los precios alcanzados por la renta variable en EEUU, no vistos desde la era de las puntocom.

Al respecto, los analistas entienden que los niveles de sobrecompra extrema alcanzados en los principales índices de renta variable presentan un riesgo importante de correcciones en las próximas jornadas, ya sea una simple corrección para seguir subiendo o algo más profundo. Por ende, no solo preocupan los niveles de sobrecompra sino también los niveles de sobrevaloración. "Según algunas mediciones, las acciones estadounidenses de gran capitalización se negocian con la prima más alta, o cerca de la más alta, respecto de factores fundamentales como las ventas y las ganancias desde el final de la era puntocom” , señaló Joseph Adinolfi, de MarketWatch. Ocurre que ahora que el estallido de optimismo que inundó los mercados financieros tras la victoria electoral del presidente Trump ha comenzado a desvanecerse, los inversores parecen estar cada vez más obsesionados con este hecho, según varias encuestas recientes a participantes del mercado. La preocupación es que las valoraciones excesivas podrían marcar el comienzo de una corrección que algunos consideran necesaria desde hace tiempo. Por ejemplo, el índice S&P Global Investment Manager, que sigue las opiniones de los inversores profesionales sobre el mercado, mostró que su apetito por el riesgo disminuyó en febrero a uno de los niveles más bajos observados desde el lanzamiento de la encuesta en octubre de 2020. Los encuestados clasificaron las valoraciones en la parte superior de su lista de factores que podrían afectar los rendimientos a corto plazo.

De manera similar, la última encuesta a gestores de fondos de Bank of America Global Research insinuó un creciente malestar: el 89% de los gestores de fondos que respondieron consideraban que las acciones estadounidenses estaban sobrevaloradas. Señala MarketWatch que, hasta cierto punto, los inversores minoristas parecen compartir estas preocupaciones: a fines de la semana pasada, un estudio realizado por la Asociación Estadounidense de Inversores Individuales mostró que el porcentaje de encuestados que esperaban que las acciones cayeran en los próximos seis meses había aumentado a más del 47%; de hecho, el sentimiento bajista no había sido tan alto desde finales de 2023. En aquel entonces, las acciones apenas comenzaban a recuperarse de una dolorosa corrección que hizo que el S&P 500 cayera un 10% entre principios de agosto de 2023 y fines de octubre de 2023.

trump mercados super dolar Inversores, con Trump, entre el optimismo y la cautela.

Pero sin duda, advierten, nada de esto debe interpretarse como una señal inequívoca de que las acciones van a bajar, ya que hasta ahora, las valoraciones elevadas se limitan principalmente a las acciones de gran capitalización de EEUU, mientras que las acciones de pequeña y mediana capitalización de ese país parecen tener precios mucho más razonables. Lo mismo ocurre con los mercados extranjeros, dijo Bill Merz, director de investigación de mercados de capitales y construcción de carteras en US Bank Asset Management Group a MarketWatch. Si bien las expectativas de Wall Street sobre el crecimiento de las ganancias corporativas en 2025 han disminuido desde principios de año, los fundamentos de las acciones de gran capitalización aún lucen saludables, dijo Merz. Hasta ahora, parece que los márgenes de ganancias corporativas, junto con el crecimiento de las ganancias y las ventas, se mantuvieron sólidos durante el cuarto trimestre, según el último lote de informes de ganancias. “Los fundamentos de las acciones estadounidenses siguen siendo extremadamente buenos”, agregó.

De todos modos, las valoraciones elevadas están cada vez más en el punto de mira, especialmente a medida que el S&P 500 ha visto cómo el ritmo de sus avances se ha estancado desde mediados de diciembre. El índice registró un nuevo cierre récord por primera vez desde poco después de la investidura de Trump y el Nasdaq-100, con una fuerte presencia tecnológica alcanzó su primer récord del año días atrás. Según Dow Jones Market Data, la relación precio-beneficio ajustada cíclicamente, calculada por el economista ganador del Premio Nobel Robert Shiller, se situó en 38,5 al cierre de los mercados del viernes pasado. Se trata de la cifra más alta desde fines de 2021. Antes de 2021, la última vez que el índice CAPE (compara el precio de las acciones con sus ganancias promedio ajustadas a la inflación durante la década anterior) del S&P 500 estuvo en su nivel actual o por encima de él fue a fines del 2000. Los analistas destacan que el nivel del S&P 500 en relación con los ingresos esperados de las empresas durante el próximo año parece aún más ajustado. El índice Dow Jones mostró que el viernes pasado se situó en 3,03, lo que lo ubica en niveles similares a los observados por última vez durante el verano de 2000, mientras tanto, la relación precio-beneficios a futuro del S&P 500 se situó en 22, por encima de su media de 10 años de 19 veces los beneficios esperados de las empresas.

Acciones, incertidumbre sobre la Fed y las prioridades de Trump

Si bien las investigaciones realizadas por bancos de inversión de Wall Street demuestran que las valoraciones elevadas no son una herramienta especialmente útil para anticipar hacia dónde se dirigirán las acciones en los próximos meses y semanas, cuando las valoraciones son altas en relación con el historial, los rendimientos en los próximos años tienden a ser inferiores en relación con los promedios históricos. Sin embargo, algunos profesionales que hablaron con MarketWatch dijeron que los precios altos podrían dejar a las acciones vulnerables a noticias decepcionantes, particularmente con toda la incertidumbre que rodea la agenda política de la Reserva Federal (Fed) y las prioridades de Trump. Otros factores también podrían estar pesando en la mente de los inversores, como, por ejemplo, las expectativas de inflación de los consumidores han aumentado en las últimas semanas, mientras que el presidente de la Fed, Jerome Powell, insistió en que no tiene prisa por seguir recortando las tasas después de mantener sin cambios los costos de los préstamos en enero. “El mercado está cotizado a la perfección y, en lugar de una preocupación inminente, hay una serie de factores generales que contribuyen a esta mentalidad de que no puede mejorar”, dijo Brian Allen, director de inversiones de CS McKee, durante una entrevista telefónica con MarketWatch. “La gente está un poco desequilibrada”.

La resistencia de las acciones frente a una infinidad de riesgos

Aparte de las métricas de ganancias y las encuestas de sentimiento, otros indicadores populares del mercado han sido decididamente más mixtos: por un lado, los fondos mutuos de acciones estadounidenses y los ETF vieron su primera salida de 2025 la semana pasada, según datos de EPFR. Mientras tanto, los precios del oro han alcanzado máximos históricos cercanos a los 3.000 dólares la onza. Merz dijo que las ganancias del oro podrían reflejar la inquietud de los inversores ante los altos niveles de deuda del gobierno estadounidense.

Claro que, al mismo tiempo, los inversores se han mostrado reacios a arriesgarse a perder más ganancias, el clásico factor FOMO (miedo a perderse algo). Además de reflejar la creencia de los inversores de que las acciones estadounidenses están sobrevaluadas, la última encuesta de gestores de fondos de BofA también mostró que el porcentaje de sus carteras que los gestores de fondos tenían aparcado en efectivo había caído a su nivel más bajo desde 2010. De hecho, los inversores seguían apostando todo por las acciones. Por su parte, los operadores de opciones también se han mostrado firmemente optimistas: el promedio móvil de 20 días de la relación put-call de Cboe Equity se situó en 0,53 el viernes pasado, su nivel más bajo desde julio de 2023, según mostraron los datos de Dow Jones. Vale recordar que una baja relación put-call muestra que la demanda de opciones de compra alcistas ha sido mayor que la de opciones de venta bajistas. El volumen de operaciones con opciones aumentó hasta alcanzar un nuevo récord mensual en enero, según datos de Cboe Global Markets y Options Clearing Corporation.

Según Merz, la resistencia de las acciones frente a una infinidad de riesgos, como la venta masiva de DeepSeek a finales del mes pasado, debería ser prueba suficiente de que el mercado alcista que comenzó a finales de 2022 tiene mucho margen para continuar. Cada vez que las acciones han tropezado durante el año pasado, los inversores han acudido a comprar agresivamente en la caída. Eso indicaría que el viento sigue a favor de las acciones. “Si nos fijamos en la cantidad de titulares potencialmente preocupantes de los últimos 18 meses, ha habido bastantes”, dijo Merz. “Pero con el tiempo, hemos visto que este no es necesariamente un dato en el que se pueda invertir”. Veremos.