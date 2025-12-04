Wall Street opera con leves subas y trasluce confianza en un próximo recorte de tasas de la Fed

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos.

Las acciones en Asia y Europa marcan el ritmo este jueves, mientras que Wall Street se mantiene neutra en el premarket , ya que los inversores apuestan a que un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) ayudaría a impulsar el rally alcista hasta finales de año .

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,36%, mientras que en las bolsas locales la tendencia es similar: el DAX alemán aumenta 0,84% y el CAC francés acompaña con 0,39%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,14%.

En China , el Hang Seng de Hong Kong subió 0,68%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 0,06%. Mientras, el Kospi surcoreano retrocedió 0,19% y Nikkei 225 japonés aumentó 2,38%.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,02% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 0,02%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,07% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Hormel Foods (+3,3%), Brown Forman (+3,02%) y Salesforce (+2%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Lennar Corporation (-2,43%) y Costco (-1,22%).

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos. En los últimos seis meses, el Nasdaq sube 20,5%, el S&P 500 acompaña con +14,7% y el Dow Jones le sigue con +12,8%.

El mercado, a la espera de la Fed

"El empleo en el sector privado de EEUU en noviembre, según ADP, descendió en 32.000 puestos, lo que supone el cuarto descenso en seis meses y aumenta la preocupación por la situación del empleo", remarcaron desde el Hang Seng Bank.

Este jueves seguirán llegando los datos laborales. Por un lado, se conocerá el informe de la consultora Challenger sobre recortes de puestos de trabajo de noviembre. Por el otro, también los datos semanales de subsidios al desempleo.

A eso se le suma que mañana se publicarán los datos del índice de precios PCE, la medición de inflación predilecta por la Fed, y el último dato de precios antes de que tomen la decisión sobre las tasas el próximo 10 de diciembre.