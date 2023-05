Warren Bufett apuntó contra el yuan: "El dólar no será destronado"

El conocido como Oráculo de Omaha afirmó tras la presentación del balance de Berkshire Hathaway, que el dólar estadounidense no será destronado como moneda de reserva mundial . "Somos la moneda de reserva, no veo ninguna opción para que ninguna otra moneda sea la moneda de reserva", aseguró.

Respecto a empresas concretas, Buffett indicó que Apple es diferente -es "un negocio mejor que cualquiera de los que poseemos". Además, reveló que Berkshire Hathaway no adquirirá Occidental Petroleum. "Se especula con la posibilidad de que compremos el control, no vamos a comprar el control... No sabríamos qué hacer con ella", dijo.