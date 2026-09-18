Bitcoin repunta y supera los u$s78.000, impulsado por la aprobación de acciones tokenizadas en EEUU + Agregar ámbito en









La Comisión de Bolsa y Valores norteamericana otorgó una exención de cinco años para operar acciones tokenizadas en blockchain, lo que generó confianza en que los reguladores pueden avanzar sin el Congreso tras el fracaso de la Ley Clarity.

¿Qué significa la nueva medida de la SEC sobre activos tokenizados? Freepik

El mercado cripto cierra la semana en verde. Bitcoin (BTC) repunta alrededor de un 2% y supera los u$s78.000, recuperando la mayor parte de sus pérdidas semanales, mientras que Ethereum (ETH) avanza 3% y se acerca a los u$s2.500. El resto de las altcoins también registra alzas destacadas, con subidas de hasta el 10% en hyperliquid (HYPE) y Zcash (ZEC).

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El repunte cripto se produce a pesar de que los bancos centrales no acompañan con señales de alivio. Si el miércoles fue la Fed la que subió las tasas por primera vez en tres años, este viernes fue el turno del Banco de Japón (BoJ), que elevó el precio del dinero en 25 puntos básicos hasta el 1,25%, su nivel más alto en 31 años, en respuesta a una inflación persistente y a un yen que sigue bajo presión.

El rebote se apoya en la caída de los precios del petróleo, el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU y, sobre todo, en un movimiento regulatorio de la Comisión de Bolsa y Valores norteamericana (SEC, por sus siglas en inglés) que ayudó a los mercados a digerir el fracaso de la Ley Clarity en el Senado.

Los ETF de Bitcoin al contado atrajeron miles de millones de dólares desde principios de agosto, lo que refleja una recuperación de la demanda institucional. Sin embargo, según datos de SoSoValue, en el acumulado del año todavía registran un saldo negativo de aproximadamente u$s1.000 millones.

La SEC habilita las acciones tokenizadas La SEC introdujo el jueves una exención largamente esperada por la industria que permite a las empresas ofrecer operaciones con acciones y otros valores basados en blockchain, los denominados activos "tokenizados".

El regulador otorgó una exención de cinco años a las plataformas que faciliten la negociación de estos instrumentos, que son esencialmente activos digitales representativos de una acción y que operan principalmente sobre cadenas de bloques. La medida podría contribuir a acercar los activos digitales a las finanzas tradicionales y se espera que impulse el objetivo de la SEC de habilitar la negociación durante las 24 horas del día. Tras el rechazo del Senado a la Ley Clarity, el presidente de la SEC, Paul Atkins, dejó en claro que el organismo avanzará con sus propias aprobaciones regulatorias. Sin embargo, los analistas advierten que solo el Congreso puede otorgar una regulación permanente: cualquier normativa aprobada sin legislación será vulnerable a cambios en el entorno político o a eventuales impugnaciones legales.

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