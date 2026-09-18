El fuerte comunicado de la familia del Indio Solari: "Desde que se fue no paran de usarlo"

Su familia sorprendió esta mañana con un comunicado a través de sus redes sociales apuntando contra publicaciones falsas relacionadas con el fallecido cantante.

A poco más de tres meses de la muerte del Indio Solari , su familia sorprendió esta mañana con un comunicado a través de sus redes sociales apuntando contra publicaciones falsas relacionadas con el fallecido cantante.

Firmado por su esposa Virgina y su hijo Bruno , el mensaje llama a los fans a recordar que "cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes".

" Desde que se fue no paran de usarlo (que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA...).

No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos . Recuerden: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes. Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar. Gracias por acompañarlos y lamentamos la preocupación."

Buscan convertir al Indio Solari Ciudadano Ilustre post mortem en La Plata

En La Plata buscan convertir al Indio Solari en Ciudadano Ilustre post mortem, más de una década después de que un primer intento institucional quedara en el camino. El pedido fue presentado este jueves 17 de septiembre en el Concejo Deliberante y reabre una discusión que comenzó en 2013, cuando el músico todavía estaba vivo y la distinción nunca llegó a concretarse.

El nuevo proyecto lleva el expediente N° 82193, fue iniciado por la Paula Álvarez y tiene como objeto solicitar que se declare “Ciudadano Ilustre Post Mortem” a Carlos Alberto “Indio” Solari. La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa una deuda simbólica de la ciudad con uno de los artistas que más profundamente quedaron ligados a la identidad cultural platense.

La historia comenzó formalmente en septiembre de 2013, cuando el entonces concejal del Frente para la Victoria Sebastián Tangorra presentó un proyecto para reconocer al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La propuesta destacaba que la figura artística de Solari “comenzó a gestarse en La Plata”, en los años de la dictadura y en el ambiente cultural y musical del que surgirían Los Redondos.

En aquel momento también se lanzó una campaña de adhesiones por internet para respaldar el reconocimiento. El objetivo era distinguir al músico por su trayectoria, su aporte a la cultura nacional y por haber sido líder y fundador de una de las bandas más populares e influyentes del rock argentino.

La propuesta llegó a ser tratada en octubre de 2013 en la Comisión de Cultura y Educación del Concejo Deliberante, durante la gestión municipal de Pablo Bruera. Sin embargo, después perdió impulso y nunca llegó al recinto para ser votada.

Uno de los factores que aparecieron entonces alrededor del proyecto fue la propia posición del músico. Según versiones de aquella época, Solari no estaba interesado en recibir el reconocimiento y sus abogados, después de consultarlo, no estaban dispuestos a aceptar una distinción oficial. Esa postura terminó convirtiéndose en uno de los elementos que rodearon el fracaso de la iniciativa, aunque también circularon versiones sobre diferencias políticas y discusiones internas dentro del Concejo.