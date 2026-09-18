El presidente Javier Milei viajará el lunes próximo por la noche hacia Nueva York para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), foro al que llevará el reclamo por la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.
18 de septiembre 2026 - 11:05
Javier Milei viajará el lunes a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU
El Presidente permanecerá en EEUU casi toda la semana próxima, regresando al país el viernes por la mañana.
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Milei, que espera concretar un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense, Donald Trump, a quien considera clave para su estrategia ofensiva por la soberanía, también participará de varios foros, entre ellos uno organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, y otro International Republcan Institute (IRI).
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