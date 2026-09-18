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18 de septiembre 2026 - 11:05

Javier Milei viajará el lunes a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU

El Presidente permanecerá en EEUU casi toda la semana próxima, regresando al país el viernes por la mañana.

El presidente Milei permanecerá la semana próxima en EEUU.

El presidente Milei permanecerá la semana próxima en EEUU.

Jujuy Dice

El presidente Javier Milei viajará el lunes próximo por la noche hacia Nueva York para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), foro al que llevará el reclamo por la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

Milei, que espera concretar un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense, Donald Trump, a quien considera clave para su estrategia ofensiva por la soberanía, también participará de varios foros, entre ellos uno organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, y otro International Republcan Institute (IRI).

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