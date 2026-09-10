Las tres acciones que dominan casi la mitad de las inversiones de Warren Buffett: cuáles son y por qué

Un reporte regulatorio de Berkshire Hathaway confirmó una fuerte concentración en tres gigantes de consumo, apoyada en el poder de fijación de precios, la rentabilidad recurrente y la capacidad de pago de dividendos de sus principales activos.

Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, informó que al cierre del segundo trimestre de 2026 casi la mitad de su cartera accionaria cotizada en Estados Unidos permanecía concentrada en tres firmas emblemáticas: Apple, American Express y Coca-Cola . La elevada concentración ratifica la convicción de Warren Buffett en empresas con marcas consolidadas, poder de mercado para trasladar costos a precios y flujos de caja predecibles.

Las cifras se desprenden del informe 13F remitido por el grupo a los organismos reguladores el 14 de agosto. El documento precisa que la suma de estas tres posiciones representan de forma combinada cerca del 50% de la cartera de acciones cotizadas que administra el conglomerado.

El reporte oficial refleja sólo las tenencias largas en acciones que cotizan en Wall Street. De este modo, la nómina excluye las tenencias de efectivo, los bonos del Tesoro, las unidades operativas controladas en un 100%, como la ferroviaria BNSF, la aseguradora GEICO o Berkshire Hathaway Energy, y cualquier inversión en activos que coticen fuera del mercado norteamericano.

Cabe subrayar que la concentración responde solo a la cartera de acciones declarada, no al patrimonio total de Berkshire, y refleja una radiografía al cierre de junio que pudo haber cambiado desde entonces.

Dentro de esa estructura, la firma creada por Steve Jobs se consolidó como la principal posición del portafolio. Con una representación del 22,04% sobre el total reportado en Estados Unidos, la tecnológica volvió a ratificarse como la mayor apuesta individual dentro de la estrategia de inversión de Berkshire Hathaway.

La compañía fabrica el iPhone, la línea Mac, el iPad, dispositivos portátiles (wearables) y sostiene un ecosistema de servicios basado en suscripciones recurrentes. Esta arquitectura de negocios, sumada a los elevados costos de cambio para sus usuarios, forma parte de la tesis con la que Warren Buffett ha justificado históricamente su apuesta por la tecnológica.

Los indicadores fundamentales respaldan el atractivo del papel: la firma cotiza a un PER de 42 veces utilidades, al tiempo que exhibe una rentabilidad sobre el capital del 171,4% y un retorno sobre el capital invertido del 53,3%. Durante el trimestre finalizado en junio, los ingresos treparon a u$s109.420 millones, un 16,4% por encima interanual, y el beneficio por acción alcanzó los u$s2,02, por encima de los u$s1,89 estimados por los analistas.

Apple: Representa el 22,04% de las acciones declaradas, destacando su ecosistema y servicios recurrentes. Apple

American Express y Coca-Cola completan el podio

American Express se ubicó como la segunda mayor tenencia con 151.610.700 acciones (17,14% del portafolio reportado), manteniéndose como la posición más antigua entre sus principales inversiones.

La compañía opera una red de pagos de circuito cerrado y un negocio de tarjetas enfocado en consumidores de alto poder adquisitivo. En el segundo trimestre del año, la firma registró ingresos por u$s19.640 millones y una ganancia por acción de u$s14,53, superando las estimaciones del mercado, que preveían u$s14,40.

El podio del portafolio se completó con Coca-Cola, donde Berkshire conserva un bloque fijo de 400 millones de títulos equivalente al 10,86% del valor total reportado. La posición no ha sufrido modificaciones en décadas y se ha transformado en un flujo de caja cada vez mayor para el holding: el dividendo trimestral percibido por la firma escaló desde los u$s0,16 por papel en 1999 hasta alcanzar los u$s0,53 en 2026.

American Express y Coca-Cola: Se posicionan como la segunda y tercera mayor tenencia, respectivamente, con flujos de caja predecibles y marcas consolidadas.

En el segundo trimestre, la empresa reportó ingresos por u$s13.380 millones, un crecimiento interanual del 6,74%, y una ganancia por acción de u$s0,97, por encima de los u$s0,93 proyectados por el mercado. Asimismo, el volumen global de cajas unitarias registró una suba del 5%.