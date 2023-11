Warren Buffett: la llamativa decisión de la empresa del magnate

Warren Buffett.jpg Inc.

Warren Buffett: ¿qué movimientos estratégicos hizo el magnate?

Otro asunto es identificar cómo se alcanzó ese nivel de tenencias de efectivo. Básicamente proceden de ganancias de capital, principalmente dividendos, y de la reducción de algunas posiciones.

En el último trimestre Berkshire Hathaway se desinvirtió u$s5.000 millones, que se suman a un total u$s44.000 millones que surgieron de la misma forma en los últimos 12 meses. Entre los valores que la empresa dejó de considerar prometedores figuran General Motors Company, Procter & Gamble Company, Johnson & Johnson, HP y Amazon.

Los movimientos más significativos se observaron en Chevron Corp, con un ajuste del -10,45%. También destacaron las ventas completas de Activision Blizzard y General Motors. En cuanto a los ingresos, destacan las compras simbólicas de Liberty Media Formula One Corp A, Holdings Inc y Sirius XM Holding Inc.