Futura herencia de Warren Buffett: de cuánto es y qué dice el testamento del magante

"Mis hijos, junto con su padre, tienen la creencia común de que la riqueza dinástica , aunque legal y común en gran parte del mundo, incluido Estados Unidos, no es deseable . Además, hemos tenido muchas oportunidades de observar que ser rico no te hace ni sabio ni malo" , afirmó el magnate.

"Mis tres hijos tienen ahora entre 65 y 70 años . Desde hace algunos años, sus fundaciones distribuyen sumas importantes, a veces al mismo donatario. Por lo general, sin embargo, los tres siguen caminos diferentes. Mis tres hijos son los albaceas de mi testamento actual , así como los fideicomisarios nombrados del fideicomiso benéfico que recibirá más del 99% de mi patrimonio conforme a las disposiciones del testamento . En 2006 no estaban plenamente preparados para esta enorme responsabilidad, pero ahora sí lo están ", afirmó en su carta el célebre inversor.

Buffett ya convirtió 1.600 acciones A de Berkshire Hathaway en 2.400.000 acciones B con el fin de entregar estas acciones B a cuatro fundaciones familiares: 1.500.000 acciones a The Susan Thompson Buffett Foundation y 300.000 acciones a cada una de The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation y NoVo Foundation.