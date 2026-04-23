Warren Buffett vendió casi el 80% de sus acciones de Amazon para realizar una compra "clásica" + Seguir en









El holding de Warren Buffett recortó fuerte su exposición a grandes tecnológicas, incluyendo también ajustes en Apple y otros activos.

El holding de Warren Buffett recortó fuerte su exposición a grandes tecnológicas, incluyendo también ajustes en Apple y otros activos. Depositphotos

En uno de sus últimos movimientos al frente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett sorprendió al mercado al reducir su posición en Amazon. Según los registros regulatorios, el holding vendió cerca del 77% de su participación, y se desprendió de más de 7 millones de acciones por un valor aproximado de u$s1.800 millones.

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La decisión se dio en el cuarto trimestre de 2025, el último bajo el liderazgo directo de Buffett como CEO. En ese período, Berkshire recortó fuerte su exposición a grandes tecnológicas, incluyendo también ajustes en Apple y otros activos.

El recorte en Amazon implicó pasar de alrededor de 10 millones de acciones a poco más de 2 millones, y marcó una de las salidas más contundentes del portafolio reciente.

amazon El holding de Warren Buffett recortó fuerte su exposición a grandes tecnológicas, incluyendo también ajustes en Apple y otros activos. El País

Por qué Warren Buffett se desprendió de Amazon Si bien Amazon había sido una inversión relativamente tardía para Buffett, ya que ingresó en 2019, la reducción no necesariamente responde a un rechazo al negocio, sino más bien a una lógica de valuaciones y reconfiguración del portafolio en un contexto de mercado exigente.

De hecho, en paralelo a la venta, Berkshire abrió una nueva posición en The New York Times Company, y adquirió más de 5 millones de acciones por unos u$s350 millones. Esta jugada refleja un movimiento “clásico” en la filosofía de Buffett: apostar por negocios con ingresos estables, marcas fuertes y modelos de suscripción. El New York Times encaja en ese perfil, con un crecimiento sostenido en suscriptores digitales y mejoras en ingresos. Además, la inversión ya mostró resultados positivos en el corto plazo, con una suba relevante en la cotización del medio tras la compra. El cambio de Amazon hacia una compañía de medios no solo evidencia una toma de ganancias, sino también una señal sobre el enfoque de Buffett en su etapa final, que es priorizar negocios entendibles, con ventajas competitivas claras y menor dependencia de grandes apuestas tecnológicas o ciclos de inversión intensiva.