La empresa de Warren Buffett ahora tiene más de u$s60.000 millones y apuesta por las tecnológicas y la IA

Aunque Warren Buffett evitó durante años las empresas tecnológicas, el crecimiento del sector dejó a Berkshire con una fuerte exposición indirecta a la IA.

Aunque Warren Buffett evitó durante años las empresas tecnológicas, el crecimiento del sector dejó a Berkshire con una fuerte exposición indirecta a la IA.

El retiro de Warren Buffett como director ejecutivo de Berkshire Hathaway a fines de 2025 marcó el cierre de una era histórica en Wall Street . Ahora, el desafío recae en Greg Abel , quien hereda no solo la dirección del holding, sino también una cartera profundamente influenciada por la inteligencia artificial .

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Tras casi seis décadas al mando, Warren Buffett dejó como legado una rentabilidad acumulada superior al 6.000.000% en las acciones clase A, consolidándose como uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos .

Aunque Buffett evitó durante años las tecnológicas, el crecimiento del sector terminó posicionando a Berkshire con una fuerte exposición indirecta a la IA.

Actualmente, el portafolio total de acciones de la compañía ronda los u$s313.000 millones , de los cuales aproximadamente u$s64.000 millones están concentrados en tres gigantes tecnológicos: Apple, Alphabet y Amazon .

La mayor apuesta está en Apple , con unos u$s57.900 millones invertidos , lo que la convierte en la principal posición del grupo. Históricamente considerada por Buffett como una compañía de consumo, su futuro está cada vez más ligado a la inteligencia artificial .

En 2024, la firma lanzó “Apple Intelligence”, integrando capacidades de IA generativa en sus dispositivos, desde edición automática de imágenes hasta asistentes virtuales más avanzados.

Warrn Buffet Greg Abel.jpg La empresa de Warren Buffett ahora tiene más de u$s60.000 millones en empresas de IA.

Además, bajo el liderazgo de Tim Cook, la empresa impulsa el crecimiento de sus servicios por suscripción, que ofrecen mayores márgenes y estabilidad en los ingresos.

Un podio completo

En segundo lugar aparece Alphabet, con una participación que asciende a u$s5.500 millones, tras una inversión inicial de u$s4.300 millones en 2025. Si bien domina el mercado de búsquedas online, el foco está puesto en Google Cloud, su división de computación en la nube, que registró un crecimiento del 48% interanual en uno de sus últimos trimestres.

Este negocio, impulsado por soluciones de inteligencia artificial y modelos de lenguaje, presenta márgenes superiores a los de la publicidad tradicional. Además, la compañía recompró acciones por u$s346.000 millones desde 2016, reforzando el valor para los accionistas.

Por último, Amazon representa una participación menor, unos u$s490 millones, tras una fuerte reducción realizada por Buffett antes de retirarse.

Aun así, sigue siendo relevante por su doble liderazgo: en comercio electrónico y en servicios cloud a través de AWS, que concentra cerca de un tercio del gasto global en infraestructura en la nube. Esta división creció un 24% interanual y generó ingresos por u$s142.000 millones en el último año.

En conjunto, estas cifras reflejan que, incluso sin proponérselo inicialmente, Warren Buffett dejó a su sucesor una cartera alineada con una de las tendencias más transformadoras del mercado. Ahora, Abel deberá decidir si mantiene esta exposición a la inteligencia artificial o ajusta el rumbo en función de nuevas oportunidades, en un contexto donde la tecnología redefine el futuro de las inversiones.