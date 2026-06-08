El gobierno de EEUU podría tener participación accionaria en empresas de Inteligencia Artificial

La propuesta de Trump contempla que los ciudadanos estadounidenses sean "socios" de estas compañías, beneficiándose de sus ganancias en un fondo soberano. Debate abierto sobre las ganancias de la tecnología.

El presidente Donald Trump declaró interés en que el gobierno de EEUU mantenga participaciones accionarias en los principales desarrolladores de inteligencia artificial y afirmó que planea discutir la idea de una asociación con los ejecutivos de esas compañías tan pronto como sea posible.

El mandatario estadounidense señaló este viernes que "hay conceptos mediante los cuales podrían entregarse participaciones al público estadounidense, de manera que los ciudadanos estadounidenses se conviertan esencialmente en socios de las empresas ”. Y agregó: “Hay algo muy interesante en eso, donde casi se convierte en una asociación con el público estadounidense, y vamos a estudiarlo.

Trump comunicó que ya ha hablado con los gigantes tecnológicos sobre la propuesta, aunque no ofreció más detalles sobre las conversaciones. En sus declaraciones, se refirió a informes de prensa según los cuales la administración colocaría esas acciones en un fondo soberano administrado por el gobierno que redistribuiría parte de los beneficios financieros entre la población, y mostró apertura hacia esa posibilidad.

En ese sentido, expresó que “lo estamos conversando, de una forma en la que el pueblo estadounidense pueda beneficiarse del éxito de la inteligencia artificial. Sería algo hermoso. Y los haría ricos”.

El debate sobre la distribución de las potencialmente enormes ganancias derivadas del auge de la inteligencia artificial se ha intensificado , en vísperas de una serie de ofertas públicas iniciales multimillonarias de empresas del sector que prometen crear una nueva generación de magnates tecnológicos.

Cabe precisar que a comienzos de 2025, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, planteó a Trump la idea de que el gobierno mantenga participaciones en grandes empresas de IA. La propuesta retomaba recomendaciones previas de la compañía, que incluían la posibilidad de donar acciones para crear un fondo junto con otras firmas de IA, según fuentes de la agencia Bloomberg.

De todas maneras, no existe un acuerdo cerrado. Existen conversaciones preliminares entre altos funcionarios y varias firmas de IA, pero no hay monto, porcentaje ni estructura legal definitiva. La idea que se explora es que las empresas donen acciones de forma voluntaria a un fondo soberano, en lugar de que el gobierno las compre directamente. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el gobierno ha invertido en casi una docena de compañías, incluidas varias vinculadas a minerales críticos, y se comprometió a tomar una participación de hasta 10% en el fabricante de chips Intel Corp.

Al vincularse directamente con el éxito de las empresas de IA más visibles, la administración busca tener un papel activo en los logros tecnológicos del sector. En un contexto donde la inteligencia artificial define competitividad nacional, permite narrar el crecimiento del sector como un logro de política pública.

La oposición acelera en promover regulaciones

Los legisladores y funcionarios de la administración enfrentan una presión en aumento para abordar el riesgo de que la tecnología desarrollada por compañías como Anthropic PBC y OpenAI deje atrás a millones de estadounidenses. El senador Bernie Sanders, independiente por Vermont alineado con los demócratas, aceleró el debate esta semana al proponer que las principales empresas de inteligencia artificial entreguen el 50% de sus acciones al gobierno. La propuesta contempla que esos títulos se mantendrían en un fondo soberano destinado a redistribuir entre la población las ganancias económicas generadas por esta tecnología.

“Dado que la inteligencia artificial se construye sobre el conocimiento colectivo de la humanidad, la riqueza que genera debe beneficiar a la humanidad”, escribió Sanders en un artículo de opinión publicado en The New York Times para respaldar su proyecto de ley.

La propuesta de Sanders se asemeja a llamados anteriores de OpenAI y Anthropic para crear fondos de riqueza administrados por el gobierno que permitan compartir de manera más equitativa los beneficios de la inteligencia artificial.

Las consecuencias del auge de la inteligencia artificial están alimentando las preocupaciones de los votantes sobre la economía de cara a las elecciones legislativas de noviembre. La acelerada construcción de centros de datos en todo el país por parte de los principales desarrolladores de IA ha elevado los precios de la electricidad residencial, mientras que la adopción masiva de esta tecnología se perfila como una amenaza para el empleo en sectores como las finanzas y la tecnología.

El ejemplo de Corea del Sur

En Corea del Sur, donde los fabricantes de chips de memoria Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. han alcanzado valoraciones bursátiles de billones de dólares, un asesor clave del presidente sugirió utilizar los ingresos fiscales generados por el crecimiento de la IA para financiar lo que denominó un “dividendo ciudadano”.

“Una posibilidad histórica poco común se presenta ahora ante Corea”, escribió en Facebook Kim Yong-beom, jefe de políticas presidenciales. “La posibilidad de convertirse no solo en un país que suministra infraestructura para la IA, sino en el primer país que devuelve los beneficios extraordinarios de la era de la inteligencia artificial a la vida de las personas”.