Alphabet sale a buscar u$s80.000 millones para financiar su apuesta por la IA y suma a Warren Buffett

La matriz de Google anunció una megacaptación de capital para acelerar el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial. Berkshire Hathaway invertirá u$s10.000 millones y se convierte en uno de los principales respaldos de la estrategia liderada por Sundar Pichai.

El anuncio refleja la creciente carrera entre las grandes tecnológicas por financiar el desarrollo de infraestructura vinculada a la inteligencia artificial, un negocio que demanda inversiones cada vez más elevadas en centros de datos, capacidad de cómputo y chips especializados.

Alphabet redobló su apuesta por la inteligencia artificial y anunció un ambicioso plan para recaudar hasta u$s80.000 millones mediante emisiones de acciones, en una de las mayores operaciones de financiamiento corporativo de la historia reciente del sector tecnológico en el mercado global.

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La iniciativa contará con un respaldo de peso: Berkshire Hathaway, el conglomerado de Warren Buffett, invertirá u$s10.000 millones y se convertirá en uno de los principales accionistas institucionales de la compañía.

El anuncio refleja la creciente carrera entre las grandes tecnológicas por financiar el desarrollo de infraestructura vinculada a la inteligencia artificial, un negocio que demanda inversiones cada vez más elevadas en centros de datos, capacidad de cómputo y chips especializados.

La operación también representa una fuerte señal de confianza por parte de Berkshire hacia la estrategia de largo plazo impulsada por Alphabet para competir en el mercado global de IA generativa y servicios en la nube.

Según informó la compañía, el plan contempla una primera etapa de colocaciones por u$s30.000 millones mediante ofertas públicas respaldadas por bancos de inversión.

Posteriormente, Alphabet prevé lanzar durante el tercer trimestre un programa adicional de emisión de acciones por hasta u$s40.000 millones, lo que le permitirá colocar títulos gradualmente en el mercado según las condiciones financieras.

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La operación se complementará con una colocación privada destinada exclusivamente a Berkshire Hathaway.

En ese marco, el holding adquirirá acciones por u$s10.000 millones, divididas entre títulos Clase A y Clase C emitidos por Alphabet.

Las acciones fueron ofrecidas con un descuento respecto del precio de cierre del mercado, una práctica habitual en este tipo de operaciones para garantizar la participación de grandes inversores institucionales.

Tras conocerse la noticia, los papeles de Alphabet registraron una caída cercana al 2% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

El gasto en inteligencia artificial sigue creciendo

La decisión de salir a buscar capital fresco llega apenas semanas después de que Alphabet volviera a elevar sus previsiones de inversión para este año.

En abril, la compañía aumentó en u$s5.000 millones su presupuesto de gasto de capital y proyectó desembolsos totales de entre u$s180.000 millones y u$s190.000 millones durante 2026.

El objetivo es acelerar la expansión de centros de datos, fortalecer su infraestructura de computación en la nube y aumentar la capacidad necesaria para entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial.

La empresa liderada por Sundar Pichai compite actualmente con Microsoft, OpenAI, Amazon, Meta y Anthropic en una carrera tecnológica que exige inversiones sin precedentes.

La demanda de servicios de IA por parte de empresas y desarrolladores impulsó una expansión acelerada del negocio, pero también elevó significativamente los costos asociados a la infraestructura necesaria para sostener ese crecimiento.

El respaldo de Berkshire Hathaway

La participación de Berkshire Hathaway aparece como uno de los aspectos más relevantes de la operación.

El conglomerado que actualmente conduce Greg Abel, tras el retiro de Warren Buffett ya venía incrementando su exposición a Alphabet durante los últimos trimestres.

Warren Buffett Warren Buffett Depositphotos

De hecho, la firma informó recientemente que había más que triplicado su participación en la compañía, elevando su inversión hasta aproximadamente u$s16.600 millones.

Con esta nueva operación, Berkshire profundiza su apuesta por la empresa matriz de Google y por el potencial económico de la inteligencia artificial.

Analistas de mercado interpretaron la decisión como una señal de confianza hacia la capacidad de Alphabet para generar retornos sobre las fuertes inversiones que viene realizando en IA.

"La compra adicional demuestra que Berkshire considera que Alphabet podrá obtener una rentabilidad razonable de sus inversiones en inteligencia artificial", señalaron distintos especialistas tras conocerse la noticia.

La carrera multimillonaria por dominar la IA

La operación se produce en un contexto de creciente competencia entre las grandes tecnológicas por liderar la próxima generación de inteligencia artificial.

Durante las últimas semanas, Anthropic anunció su intención de avanzar hacia una oferta pública inicial con una valuación cercana a los u$s965.000 millones, mientras que el mercado sigue especulando con futuros movimientos de OpenAI y SpaceX.

La magnitud de las cifras refleja el nivel de expectativas que existe alrededor del sector.

Los principales grupos tecnológicos consideran que la inteligencia artificial redefinirá industrias enteras durante la próxima década y están destinando cantidades récord de recursos para posicionarse en ese mercado.

Alphabet busca aprovechar su liderazgo histórico en búsqueda, publicidad digital, computación en la nube y desarrollo de modelos de lenguaje para consolidar una posición dominante en la nueva etapa tecnológica.

La decisión de captar hasta u$s80.000 millones muestra que la compañía está dispuesta a sostener ese esfuerzo inversor incluso a costa de ampliar significativamente su base accionaria.

Para los inversores, la apuesta es clara: transformar la inteligencia artificial en uno de los mayores motores de crecimiento corporativo de los próximos años. El respaldo de Berkshire Hathaway sugiere que algunos de los actores más importantes de Wall Street creen que Alphabet todavía tiene margen para liderar esa carrera.