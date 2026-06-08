El radicalismo bonaerense eligió nueva conducción en nueve distritos tras sellar la unidad provincial

El abadismo se impuso en General Pueyrredón, Bahía Blanca, Luján, Morón y Mercedes; Evolución ganó en Tres Arroyos, Bragado y Villa Gesell. En Lincoln el intendente Salvador Serenal venció a su propia hermana.

La UCR bonaerense cerró su proceso interno con una cúpula provincial acordada y la gran mayoría de los 135 distritos resueltos por consenso, pero en nueve municipios las diferencias internas obligaron a ir a las urnas . Los resultados del domingo dejaron un mapa mixto: el sector del senador nacional Maximiliano Abad se quedó con cinco distritos, el espacio de Evolución -vinculado al diputado Martín Lousteau - triunfó en tres, y en Lincoln la pelea fue, literalmente, una cuestión de familia.

A nivel provincial, el nuevo titular del Comité bonaerense es Emiliano Balbín -exdiputado provincial y nieto del histórico Ricardo Balbín, perteneciente al sector de Abad-, mientras que la vicepresidencia quedó en manos de Josefina Mendoza , de Evolución. Pablo Nicoletti asumirá al frente de la Convención bonaerense.

"Pasaron los comicios y la interna de nuestro partido ya quedó atrás. Ahora empieza la etapa más importante: la verdadera prioridad del radicalismo de la provincia de Buenos Aires no son nuestras discusiones para adentro, sino las realidades de cada uno de ustedes" , expuso Balbín en un comunicado.

El dirigente agradeció "a cada militante y a cada vecino que participó", analizó que el partido centenario fortaleció su "democracia interna" y apuntó que ello siempre es un orgullo”.

Los resultados distrito por distrito

En General Pueyrredón, la interna más concurrida y simbólica -por ser el distrito de origen del propio Abad-, triunfó Ricardo Liceaga Viñas, concejal del bloque UCR-Nuevos Aires, con el 70% de los votos: 4.060 sufragios frente a los 1.833 de Jimena Nespral. La candidatura original de la lista opositora había sido la de Fernando "Pipi" Herrera, pero fue dada de baja días antes por no cumplir el requisito de antigüedad como afiliado que exige la Carta Orgánica. Liceaga Viñas sucederá a Gustavo "Tato" Serebrinsky en la presidencia del Comité marplatense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dgarciarena/status/2063786012380160085?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy el radicalismo marplatense llevó adelante una masiva elección que demostró musculatura, vida, militancia y fortaleza para competir por un gobierno local en el 2027.

La interna terminó y tenemos la responsabilidad de construir UNIDAD para alcanzar objetivos comunes por… pic.twitter.com/HNw2aCuqfO — Diego R Garciarena (@dgarciarena) June 8, 2026

En Bahía Blanca, Fernando Roig se quedó con la conducción del Comité local con 555 votos, respaldado por el Grupo Hospital y por dirigentes históricos como Ricardo Margo. Lo superó a Martín Bustos, quien tenía el aval del histórico Juan Pedro Tunessi y de Evolución, y que obtuvo 428 sufragios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FacundoArnaudo/status/2063751463218643136?s=20&partner=&hide_thread=false Ganamos! Empieza otra etapa en la UCR, con otro rumbo, en defensa abierta por la salud, la educación y los que menos tienen. La recuperación está en marcha y el radicalismo peleará la intendencia 2027 con candidato/a propio. pic.twitter.com/S0UhnP2HGU — Facundo Arnaudo (@FacundoArnaudo) June 7, 2026

En Luján, el nuevo presidente del Comité es Andrés Saavedra, conductor de la juventud radical del distrito y candidato del oficialismo local, alineado con el exvicegobernador bonaerense Daniel Salvador. Se impuso con 458 votos a Leandro Fusco, representante del Ateneo Raúl Alfonsín y Espacio Abierto, que cosechó 373.

En Morón, la lista ganadora fue la de Natalia Popolizio, una amalgama entre abadistas y dirigentes de Evolución referenciada en la exconcejal Silvina Samparisi. Popolizio se impuso por 460 votos a 420 sobre Martín Dolhagaray, quien contaba con el respaldo del actual presidente del radicalismo local, Rolando Moreto, y del sector de Salvador.

En Mercedes, la oficialista Marisa Brillado, del sector de Abad, se quedó con la presidencia del Comité al obtener 188 adhesiones frente a las 158 de Marcelo Ventrilli, candidato de Evolución.

En Bragado, el triunfo fue para Lilian Labaqui, de Evolución, con 323 votos -el 62% del total- acompañada por Nicolás Lamasoni en la conducción. La derrotó a Amadeo Mónaco, respaldado por la exlegisladora Eugenia Gil y alineado con el abadismo, que sumó 201 sufragios. La participación rozó el 20% del padrón.

En Tres Arroyos, Romina Trujillo -actual presidenta de la UCR local y candidata de Evolución- ganó por el margen más ajustado de la jornada: 135 votos contra 102 de Cristian Ruiz, subsecretario de Desarrollo Económico, Social y Comunitario del municipio de Gonzales Chaves y alineado con la intendenta de ese distrito, Lucía Gómez.

En Villa Gesell fue el único distrito donde compitieron tres listas. Néstor Banquero, aliado a Evolución, se impuso con 443 votos sobre el abadista Amadeo Montenegro -apadrinado por referentes históricos como el exintendente Luis Baldo-, que obtuvo 311, y sobre Omar Zurko, referente de la militancia radical, que sumó 57 sufragios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MaxiAbad/status/2063772843221909911?s=20&partner=&hide_thread=false El radicalismo bonaerense eligió a sus autoridades con una participación que habla por sí sola.

Felicito a Ricardo Liceaga Viñas, nuevo presidente del Comité de General Pueyrredon, y a Emiliano Balbín, presidente de la UCR provincial. Dos dirigentes que asumen con la convicción… pic.twitter.com/05gKqjtXHZ — Maxi Abad (@MaxiAbad) June 7, 2026

En Lincoln, la disputa fue entre hermanos. El intendente Salvador Serenal enfrentó a su hermana Marisa Serenal: la lista del jefe comunal, encabezada por Valeria Mena -actual presidenta del Comité y secretaria de Acción Social del municipio-, se impuso por apenas 25 votos, con 172 contra 147 de la nómina de Matías Gázquez, apadrinada por Marisa. El sector de Salvador integra el grupo "Saladillo", referentes del radicalismo del interior provincial.

Unidad hacia adelante

Con las internas resueltas, Balbín planteó además que "a partir de hoy nos van a encontrar trabajando unidos, con la fuerza de siempre, para resolver los problemas estructurales que todavía duelen y siguen sin respuesta", indicó que trabajarán desde el radicalismo "para construir propuestas para combatir la inseguridad en nuestros distritos; mejorar la infraestructura vial; solucionar la crisis del IOMA; mejorar los hospitales y escuelas de nuestra Provincia”.

“La interna terminó. Ahora nos toca aportar ideas, caminar los distritos, y construir la Provincia que nos merecemos”, finalizó.

"Pasaron los comicios y la interna de nuestro partido ya quedó atrás. Ahora empieza la etapa más importante: la verdadera prioridad del radicalismo de la provincia de Buenos Aires no son nuestras discusiones para adentro, sino las realidades de cada uno de ustedes", expuso Balbín en un comunicado.

El dirigente agradeció "a cada militante y a cada vecino que participó", analizó que el partido centenario fortaleció su "democracia interna" y apuntó que ello siempre es un orgullo”.

Los resultados distrito por distrito

En General Pueyrredón, la interna más concurrida y simbólica -por ser el distrito de origen del propio Abad—, triunfó Ricardo Liceaga Viñas, concejal del bloque UCR-Nuevos Aires, con el 70% de los votos: 4.060 sufragios frente a los 1.833 de Jimena Nespral. La candidatura original de la lista opositora había sido la de Fernando "Pipi" Herrera, pero fue dada de baja días antes por no cumplir el requisito de antigüedad como afiliado que exige la Carta Orgánica. Liceaga Viñas sucederá a Gustavo "Tato" Serebrinsky en la presidencia del Comité marplatense.

En Bahía Blanca, Fernando Roig se quedó con la conducción del Comité local con 555 votos, respaldado por el Grupo Hospital y por dirigentes históricos como Ricardo Margo. Lo superó a Martín Bustos, quien tenía el aval del histórico Juan Pedro Tunessi y de Evolución, y que obtuvo 428 sufragios.

En Luján, el nuevo presidente del Comité es Andrés Saavedra, conductor de la juventud radical del distrito y candidato del oficialismo local, alineado con el exvicegobernador bonaerense Daniel Salvador. Se impuso con 458 votos a Leandro Fusco, representante del Ateneo Raúl Alfonsín y Espacio Abierto, que cosechó 373.

En Morón, la lista ganadora fue la de Natalia Popolizio, una amalgama entre abadistas y dirigentes de Evolución referenciada en la exconcejal Silvina Samparisi. Popolizio se impuso por 460 votos a 420 sobre Martín Dolhagaray, quien contaba con el respaldo del actual presidente del radicalismo local, Rolando Moreto, y del sector de Salvador.

En Mercedes, la oficialista Marisa Brillado, del sector de Abad, se quedó con la presidencia del Comité al obtener 188 adhesiones frente a las 158 de Marcelo Ventrilli, candidato de Evolución.

En Bragado, el triunfo fue para Lilian Labaqui, de Evolución, con 323 votos -el 62% del total- acompañada por Nicolás Lamasoni en la conducción. La derrotó a Amadeo Mónaco, respaldado por la exlegisladora Eugenia Gil y alineado con el abadismo, que sumó 201 sufragios. La participación rozó el 20% del padrón.

En Tres Arroyos, Romina Trujillo -actual presidenta de la UCR local y candidata de Evolución- ganó por el margen más ajustado de la jornada: 135 votos contra 102 de Cristian Ruiz, subsecretario de Desarrollo Económico, Social y Comunitario del municipio de Gonzales Chaves y alineado con la intendenta de ese distrito, Lucía Gómez.

En Villa Gesell fue el único distrito donde compitieron tres listas. Néstor Banquero, aliado a Evolución, se impuso con 443 votos sobre el abadista Amadeo Montenegro -apadrinado por referentes históricos como el exintendente Luis Baldo-, que obtuvo 311, y sobre Omar Zurko, referente de la militancia radical, que sumó 57 sufragios.

En Lincoln, la disputa fue entre hermanos. El intendente Salvador Serenal enfrentó a su hermana Marisa Serenal: la lista del jefe comunal, encabezada por Valeria Mena -actual presidenta del Comité y secretaria de Acción Social del municipio-, se impuso por apenas 25 votos, con 172 contra 147 de la nómina de Matías Gázquez, apadrinada por Marisa. El sector de Salvador integra el grupo "Saladillo", referentes del radicalismo del interior provincial.

Unidad hacia adelante

Con las internas resueltas, Balbín planteó además que "a partir de hoy nos van a encontrar trabajando unidos, con la fuerza de siempre, para resolver los problemas estructurales que todavía duelen y siguen sin respuesta", indicó que trabajarán desde el radicalismo "para construir propuestas para combatir la inseguridad en nuestros distritos; mejorar la infraestructura vial; solucionar la crisis del IOMA; mejorar los hospitales y escuelas de nuestra Provincia”.

“La interna terminó. Ahora nos toca aportar ideas, caminar los distritos, y construir la Provincia que nos merecemos”, finalizó.