Cómo quedó la cartera de inversión de Warren Buffett tras su última jugada

La semana pasada realizó la mayor operación de los dos últimos años, con la compra de la aseguradora Alleghany por 11.600 millones de dólares. Tras esta adquisición, ¿cómo queda su cartera?

Lo primero que hay que decir es que Alleghany es una parte muy pequeña de Berkshire Hathaway, que tiene un valor de mercado conjunto de 530.000 millones de dólares. La operación se explica por la querencia de Buffett por el sector asegurador, reportó el diario español Cinco Días. Ya desde los años 60 el conocido como "óráculo de Omaha" (por lo acertado de sus inversiones) comenzó a comprar compañías de seguros. El conglomerado utilizaba la fuerte generación de caja por el cobro de primas para comprar compañías a precio de derribo.

Además, el consejero delegado de Alleghany, Joe Brandon, dirigió una de las filiales de reaseguros de Buffett. Y ha imprimido el sello gestor de Berkshire Hathaway en la aseguradora. Por otra parte, Buffett ha comprado a muy buen precio. Marca de la casa.

Pero cuando se analiza la composición actual de la cartera de Warren Buffett, una compañía destaca sobre todas las demás: Apple. El inversor, de 91 años, empezó a comprar acciones del fabricante de iPhones en 2016, arrepentido de no haber entrado antes. Desde entonces, Berkshire Hathaway ha adquirido acciones por valor de 31.089 millones de dólares. Pero la revalorización de Apple ha sido tan espectacular que la participación en la compañía de la manzana ya vale 161.000 millones de dólares.

En consecuencia, en la cartera de participadas de Berkshire Hathaway, el peso de Apple es enorme, cerca ya del 50% del total. Nunca en su carrera como inversor Buffett había estado tan concentrado en un valor. Es ya el tercer mayor accionista de Apple, solo por detrás de dos gigantes de la gestión de activos, BlackRock y Vanguard.

OTRAS POSICIONES DE BERKSHIRE HATHAWAY

Seguros. Controla la aseguradora Geico (la segunda mayor de seguros de coche de EE UU), Gen Re (especializada en reaseguros, pero también con pólizas de vida) y, NRG (reaseguradora de Países Bajos).

Consumo. También es dueña del fabricante de pilas Duracell; del de ropa Fruit of the Loom; las joyerías Helzberg Diamonds; el fabricante de alfombras Shaw Industries; la cadena de heladerías y comida rápida Dairy Queen; el gestor de ferrocarriles Burlington Northern Santa Fe y la compañía de productos químicos Lubrizol.

Efectivo. Dispone de 144.000 millones de dólares de liquidez.

En cuanto al resto de la cartera, los principales valores también están muy concentrados. Un 13,6% es Bank of America. El inversor de Omaha entró en el accionariado en 2011, cuando los títulos de la compañía estaban muy depreciados por la crisis financiera de Lehman Brother. También mantiene inversiones más pequeñas en otros bancos estadounidenses como Bank of New York Mellon o US Bancorp, junto con la agencia de calificación crediticia Moody’s.

Entre las grandes participaciones de Buffett dos de las más antiguas son Coca Cola Company y American Express, que mantiene desde hace más de 20 años. Entre las dos suman un 15% de la cartera. Algo menos antigua es Kraft Heinz (2013) y es una de las pocas apuestas de Buffett que cotiza ahora por debajo del precio de compra.

Buffett y su mano derecha, Charlie Munger (98 años) siempre han tenido querencia por las compañías estadounidenses. Además de las mencionadas, también tienen participaciones en General Motors, Chervron, Procter & Gamble, Johnson&Johnson... Sin embargo, durante los últimos años, el tándem de nonagenarios ha comenzado una tímida diversificación geográfica de las inversiones de Berkshire Hathaway.

En el verano de 2020 Buffett comunicó al mercado la adquisición de acciones de cinco de los mayores conglomerados financieros de Japón (Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co, y Sumitomo). Tomó un 5% del capital de cada uno de ellos. De forma paciente y discreta, a lo largo de 12 meses. La inversión inicial fue de algo más de 6.000 millones de dólares, y con buenos retornos durante los primeros meses.

Antes, en 2008, Buffett decidió invertir en una empresa china que fabricaba coches eléctricos, BYD. Con los años, fue aumentando la participación y ya controla el 8% de ese conglomerado. Las cifras de la jugada que ha dado son increíbles. El costo de adquisición de las acciones ha sido de 248 millones de dólares. Ahora valen 40 veces más, cerca de 10.000 millones de dólares.