FIX elevó la calificación de las ON emitidas por IRSA y Cresud (AA+) 85

Por otro lado, FIX destaca que “si bien la compañía (Cresud) se encuentra expuesta al riesgo de descalce de moneda, dicho riesgo se ve parcialmente mitigado por su portafolio de activos denominado en dólares y la generación de fondos provenientes de actividades agropecuarias. La compañía logra vender sus propiedades, en promedio, por un monto de entre 2-3x su valor en libros. El valor consolidado de sus propiedades a diciembre 2022 era de u$s2.830 millones, frente a deuda bruta consolidada por u$s1.028 millones (sin considerar deuda por arrendamientos), de la cual el 83% nominada en dólares (63% hard dólar y 20% dólar linked)”.

En cuanto, a IRSA en un informe por separado FIX destaca lo siguiente: “IRSA demostró su capacidad para enfrentar contextos adversos a través de la venta de oficinas por u$s225 millones durante el ejercicio 2022, emisión de deuda por u$s162 millones (u$s58,1 millones a través de la ON Clase XIII en ejercicio 2022 y u$s103,9 millones a través de las ON Clase VI, VII, X, XI y XII en ejercicio 2021), pagos de ON por u$s63 millones y la reestructuración de vencimientos luego del canje de la ON Clase 2 (originalmente emitida por IRSA CP) con aceptación del 66%, sumado a los aportes de capital durante el ejercicio 2021 por u$s42,5 millones”.

Y remarca: “La recuperación de su principal segmento de negocios de Centros Comerciales durante el ejercicio 2022, con ocupación actual en torno al 93%, permiten volver a niveles de rentabilidad prepandemia, aunque compensados por la falta de recuperación total en los segmentos de Oficinas y Hoteles, pese a que en los últimos meses está mostrando signos de recuperación”.