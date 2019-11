FMI: Alberto Fernández confía en el eje Trump- Werner para negociar

Alberto Fernández y sus futuros responsables en la negociación de la deuda creen que si Werner continúa en su cargo, será más fácil negociar un acuerdo como el que tiene en mente el próximo Gobierno: un plan de pagos al estilo Néstor Kirchner en 2003, dejando de lado tanto el stand by vigente como la alternativa de un facilidades extendidas clásico. Se considera que si el mexicano (nacido en Córdoba) es desplazado, al menos en las responsabilidades negociadoras con el país, el diálogo podría complicarse y volverse complejo. El principal temor es que se imponga la línea de pensamiento crítico contra la Argentina, inaugurada por la ex número dos del FMI Anne Kruger en los tiempos de la caída de la convertibilidad (persona que aún mantiene relevancia ideológica en las líneas técnicas del Fondo), y que las discusiones se compliquen. El primer punto de conflicto será la exigencia del organismo de comenzar y terminar con las discusiones por el pago de la deuda del stand by antes de abrir el diálogo con los acreedores privados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su nueva etapa bajo la conducción de Kristalina Georgieva, envió un mensaje dual a la Argentina. El organismo financiero internacional dejó claro tanto al Gobierno como al “albertismo” que la estructura de la deuda global de la Argentina “no es sustentable” y que una negociación con acreedores privados tiene que contar con su intervención. Los responsables del caso argentino en la entidad explicaron con una metáfora simple la situación del país: la Argentina se encuentra bajo la “teoría de un solo bolsillo”. Esto es, los compromisos de pago futuros dependerán de los dólares de que disponga el país, sin importar si se trata de pasivos con privados internacionales, deuda interna o con organismos internacionales. En otras palabras, lo que reclama el FMI es que las discusiones se encaren bajo un “enfoque integral” y no por separado, ya que “todo se conecta con la capacidad de pago del país”, la que, según la visión desde Washington, “es alarmante”.