"No cuente con nosotros", el duro mensaje de Juan Grabois a Alberto Fernández por el acuerdo con el FMI

Le dedicó algunos párrafos al organismo de crédito como así también al mandatario, sin perder de vista las críticas al macrismo por la deuda contraída.

“Al presidente Alberto Fernández quiero decirle respetuosa y fraternalmente que cuente con nosotros para mantener la unidad y la diversidad ante una oposición destructiva e irresponsable; colaborar con honestidad y esfuerzo en las políticas populares del gobierno; luchar por la recuperación del dinero malversado y fugado… pero no cuente con nosotros para apoyar medidas que rechazamos explícitamente desde el día uno y contradicen las convicciones de este espacio”, expresó Juan Grabois hoy.

El encuentro se realizó durante la mañana en el Centro Cultural JJ, del barrio porteño del Abasto. Junto al líder del Frente Patria Grande estuvieron presentes Federico Fagioli, Natalia Zaracho e Itaí Hagman, los tres diputados que no darán el “aprobado” al acuerdo.

En la conferencia, Grabois calificó al FMI como un “tirano” que “no va a dudar en apretar el gatillo cuando les convenga”, advirtió. En esa línea, el dirigente social remarcó que “no le van a faltar excusas (al FMI) para enviarnos al default. Es una pistola sobre las sienes de la Argentina” aseguró ante los allí presentes en el Abasto.

A pesar de las declaraciones contra la aprobación del acuerdo, Grabois prefirió esquivar la respuesta sobre si sus diputados votarán en contra o se abstendrán durante el debate legislativo, estipulado para el próximo viernes.

“Nuestra posición la discutimos con todo el Frente de Todos, ni con uno ni con otros; con todos. Juan desde el día uno esgrimió su posición respecto al FMI”, explicó Federico Fagioli.

En paralelo, Juan Grabois remarcó que esta decisión tomada se habló tanto “con el Presidente, la Vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Diputados, y los dos presidentes que tuvo el bloque del Frente de Todos. Hemos hablado con todos sobre nuestras propuestas y las variantes que pensamos”, manifestó.

Críticas al Gobierno

En el comunicado, Grabois apuntó contra el planteo del Gobierno y señaló que la negociación fue un “error estratégico” que se desprende de una “concepción tecnocrática, despolitizada y ahistórica sobre el Fondo”.

La decisión del dirigente no sorprende a muchos, dado que la postura de “no pago” o rechazo a un acuerdo con el FMI fue siempre una de sus banderas, algo que “se sabía” de antemano. No solamente repudió el acuerdo, cuando Mauricio Macri lo tomó en 2018, sino que además dejó en claro que esa “deuda odiosa” no debía ser reconocida por su origen.

“Con este acuerdo, la Argentina tampoco sale de la zona de vulnerabilidad financiera. Seguimos teniendo la famosa espada de Damocles sobre la cabeza. De eso se tratan las revisiones trimestrales que nos impusieron. Valga recordar que Damocles tenía esa espada por sus tratos con un tirano. El FMI es un tirano que se impone a la fuerza”, concluyó Grabois.