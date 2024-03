Gobernadores: la convocatoria de Javier Milei, con más dudas que certezas

Qué piden los gobernadores

"Vamos a exigir que se reconozcan los recursos que le corresponden a las provincias por derecho: Deuda con las Represas hidroeléctricas, compensación de las cajas de. Jubilaciones provinciales y por la quita de impuestos coparticipables (Ganancias), además de la compensación por el Pacto Fiscal 2017", explicaron ante la consulta de Ámbito desde una provincia patagónica.

Hoy los ministros de Hacienda provinciales darán el primer paso en la cumbre que se desarrollará en el Ministerio de Economía sin la presencia de Luis Caputo. Mañana, los gobernadores patagónicos encabezados por el chubutense Ignacio Torres planean "diseñar y consensuar una agenda de desarrollo productivo" en Puerto Madryn.

Pero las advertencias no llegan solo desde el sur. El gobernador cordobés, Martin Llaryora, hizo referencia a la decisión de su par bonaerense, Axel Kicillof, de no participar del Pacto del 25 de mayo y dejó una advertencia para el gobierno nacional: "Sentarme en una mesa para decirme que van a poner un derecho de exportación a la maquinaria agrícola, no pierdan tiempo, no me llamen. Para poner trabas, no cuenten conmigo".

Pero Llaryora fue más allá y ventiló un reclamo que los gobernadores hasta ahora masticaban en silencio. “Me parece un error reponer Ganancias, hay que ir por los altos ingresos. Hay que hacer algo sobre los altos ingresos, algo que sea progresivo pero no con un valor que le afecte a los trabajadores”.

El rechazo a la reposición de Ganancias dinamita el inicio de las negociaciones ya que los mandatarios provinciales no quieren que Milei les haga pagar el costo político de reponer un impuesto a los salarios en medio de un escenario de recesión y de disparada de la inflación por arriba del 60% en los primero tres meses de gestión de la La Libertad Avanza.

Desde Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro, agregó mas desconcierto de cara a la convocatoria de este viernes: "No hay claridad sobre la propuesta". El mandatario de la UCR, que hoy recibirá a Mauricio Macri en Santa Fe, mostró expectativas por la reunión que mantendrán los gobernadores con Javier Milei, como antesala al Pacto de Mayo, aunque mostró reparos para con los principales puntos del acuerdo: "Yo siento que hay un debate muy tenso en la República Argentina. A Santa Fe no la van a extorsionar ni la van a amedrentar. Santa Fe es una provincia pujante que tiene mucha potencia productiva y que obviamente va a poner su posición en una mesa de diálogo siempre".

Hoy el Gobierno confirmó que finalmente la reunión con los gobernadores del próximo viernes no será la única, ya que hay algunos que no podrán concurrir ese día, por lo cual estiman que habrá dos o tres encuentros con distintos grupos de mandatarios provinciales, con intención de construir los acuerdos necesarios en la previa al Pacto de Mayo.

"No es la idea una reunión con todos los gobernadores porque hay algunos que están fuera del país, hay dos que están en Canadá. Seguramente habrá dos o tres reuniones con todos los dispuestos a venir. Hay algunos que dijeron que no quieren venir. Así que la primera será el viernes y habrá otra el lunes o martes", detalló el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Sobre estas reuniones el funcionario agregó: "Vamos a plantear un camino hacia el 25 de mayo con principios básicos para cambiar la economía de la Argentina. hay temas pendientes como la Ley Bases y el acuerdo fiscal para solucionar los problemas que tienen las provincias". Los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de San Juan, Marcelo Orrego, son los que se encuentran en Canadá participando de una cumbre minera y habían manifestado su intención de concurrir a la convocatoria de la gestión de Javier Milei, por lo cual irían a la reunión de la semana próxima.