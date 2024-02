Guillermo Francos adelantó que después de aprobar la ley ómnibus habrá un nuevo pacto fiscal con gobernadores

En el encuentro que mantuvo el lunes pasado con los gobernadores y legisladores ''dialoguistas'', el ministro de Interior reveló que "con los gobernadores hablamos del Impuesto País, pero no quedamos absolutamente en nada. Fue una conversación, un planteo que hicieron los gobernadores, pero quedó ahí. No acordamos nada ", reveló.

ley omnibus diputados congreso german martinez cecilia moreau 31-01 IGNACIO PETUNCHI

"El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, decidieron que no hay coparticipación del Impuesto PAIS. Cuando se resolvió sacar el capítulo fiscal de la ley 'Bases', le dijimos a los gobernadores que, una vez aprobado el proyecto, nos íbamos a reunir con ellos para generar un nuevo pacto sobre los recursos coparticipables", expresó Francos hoy en declaraciones a Radio Mitre.

Asimismo, el Francos aseguró que el Ejecutivo continuaba en conversación con legisladores y gobernadores, mientras se desarrolla el debate de este proyecto impulsado por el Gobierno nacional en la Cámara de Diputados.

"Siempre que hay una ley de esta envergadura se mantienen conversaciones sobre cada artículo y aspectos que deben modificarse. Es natural que cada uno de los representantes quiera expresarse. No me preocupa que haya muchos oradores, quizás uno debería pensar si no tenemos un Congreso demasiado grande", sostuvo el funcionario.

En esta línea, el ministro del Interior aseguró que "no es importante" cuantos artículos se sacaron de la ley sino "cuales son las normas más importantes".

"Lo importante es que la parte central de la ley le dé elementos al Presidente para poder gestionar esta crisis de forma mas rápida", aseveró.

Optimismo para aprobar la ley ómnibus en Diputados

Guillermo Francos aseguró el martes pasado que el oficialismo tiene los números necesarios para conseguir la media sanción de la ley de Bases en la Cámara de Diputados. "Creemos que hay un consenso mayoritario para aprobar la ley. Además, no veo por qué no debería aprobarse", declaró en diálogo con Radio Rivadavia.

El titular del Interior se refirió también sobre los dialoguistas, al decir que "no sé si alguno me quiere o no me quiere, he tratado permanentemente de acercar posiciones y dialogar". Para Francos, los legisladores de los bloques con los que hablan "están totalmente de acuerdo" con los lineamientos generales del dictamen que se tratará en el recinto.

También hizo foco en los artículos vinculados al otorgamiento de facultades al presidente Javier Milei, recordando que "todos los presidentes han tenido declaraciones de emergencia y facultades delegadas y nadie se quejaba".