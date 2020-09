Juez ordenó medidas de prueba por los dichos de Duhalde por presunto golpe

“Se libre oficio al Ministerio de Defensa de la Nación, a efectos que haga saber si ante dicho organismo se informó o bien se ha tomado conocimiento de la existencia de alguna situación de posible 'golpe de Estado' u otra posible modalidad de alteración del orden constitucional, de acuerdo con lo relatado en la denuncia formulada por el Sr. Gómez Centurión y en su caso, se aporten todos los datos con que se cuente al respecto”, sostiene el dictamen del magistrado.

En cuanto al Estado Mayor Conjunto de la Nación, el magistrado le pide que envía el oficio “a efectos que haga saber si ante dicho organismo se informó o bien se ha tomado conocimiento de la existencia de alguna situación de posible golpe de Estado u otra posible modalidad de alteración del orden constitucional, de acuerdo con lo relatado en la denuncia formulada por el Sr. Gómez Centurión y en su caso, se aporten todos los datos con que se cuente al respecto”.

En el escrito, el magistrado explicó que “el denunciante expresó entre otros datos que el 25 de agosto del corriente, en el programa televisivo ‘Animales Sueltos’ conducido por el Sr. Luis Novaresio, emitido por el canal ‘América TV’ estuvo presente el ex -Presidente de la Nación Dr. Eduardo Duhalde, quien durante ‘…el transcurso del programa, a partir del minuto 16 cuando se estaba hablando sobre temas de actualidad política….interrumpió al entrevistador manifestando que era ridículo pensar que iban a haber elecciones en el 2021… el entrevistado realizó una serie de consideraciones de orden histórico y político refiriendo a un posible golpe institucional que acarrearía la suspensión de las elecciones de medio término, expresando que ‘Argentina es la campeona de las dictaduras militares…’” .

Además, recordó que el expresidente “continuó exponiendo el denunciante que, al día siguiente, el periodista Gustavo F. Sylvestre habló del mismo tema en el programa radial ‘Mañana Silvestre’ que se emite por la señal “Radio 10” (AM 710) y también lo hizo por T.V., en el canal “C5N”. Según la denuncia, el Sr. Sylvestre “…ahondó en los dichos del ex presidente Duhalde, manifestando que un mes atrás éste había ido a la quinta de Olivos y …. le informó al Presidente de la Nación ‘…mirá Alberto que se está gestando un golpe de estado en la Argentina…la oficialidad joven del ejército dicen que vienen el comunismo y el marxismo de la mano tuya, te tenés que sacar de encima a Cristina Kirchner para que no se concrete…” Añadió el presentante que el citado periodista también señaló por T.V. que “…el nombre que esta oficialidad joven piensa como presidente para reemplazarte es tal, no lo voy a decir, un militar retirado que participó del PRO, no lo voy a decir porque no le voy a dar entidad, y el ministro de economía que piensan es un economista que fue candidato en las elecciones pasadas, no voy a dar nombres porque no le voy a dar entidad…”.