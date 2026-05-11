Construcción: la venta de insumos subió casi 5% en abril pero se mantiene por debajo de los niveles de 2025 + Seguir en









Según el Índice Construya, el avance en los insumos de la construcción estuvo traccionado por "la consolidación de la estabilidad macroeconómica en curso".

La venta de insumos para la construcción subió casi 5% en abril.

En abril el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró una suba del 4,98% mensual contra marzo, pero se mantuvo 4,7% por debajo de abril 2025.

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De esta forma, en el primer cuatrimestre del año los despachos resultaron 0,6% superiores a los realizados durante enero-abril de 2025.

“Conforme avanza el año observamos una leve mejora de los despachos de insumos para la construcción residencial, traccionada de manera gradual por la consolidación de la estabilidad macroeconómica en curso", explicaron desde Construya.

Cabe recordar que el índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos. Integran la asociación: ACERBRAG, PEISA, Ferrum S.A.; PAREXKLAUKOL S.A., Cambre S. A., entre otras.

La construcción rebotó 4,7% mensual en marzo El último dato del indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) correspondiente a marzo mostró una recuperación interanual de 12,7%, aunque las expectativas del sector para el segundo trimestre del año continúan marcadas por la cautela, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El informe reveló una mejora mensual desestacionalizada de 4,7%, mientras que el acumulado del primer trimestre cerró con un alza de 3,9% frente al mismo período de 2025.

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