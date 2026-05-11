Rutas nacionales: se presentaron 17 oferentes para la licitación de más de 2.500 kilómetros

Lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida tendrá implicancia sobre trazas que recorren Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. "Mejorará la conectividad y la seguridad", dijo el funcionario.

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció avances en la licitación de rutas nacionales en Córdoba , Santa Fe , Buenos Aires , La Pampa y San Luis y afirmó que que " mejorará la conectividad y seguridad en vías fundamentales para la logística, el turismo y el comercio".

"Se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante Inversión 100% privada", indicó el funcionario en sus redes sociales.

Al respecto, comentó que el proyecto abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis, "en donde se mejorarán la conectividad y seguridad en vías fundamentales para la logística, el turismo y el comercio".

En total, informó, se presentaron 17 oferentes . Los tramos comprendidos en esta etapa son:

Por último, el ministro afirmó: "Seguimos avanzando con un esquema sin subsidios, que reemplaza gasto público por inversión privada. Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos".

Vía libre para las concesiones

En febrero, el Ministerio de Economía había formalizado el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, como parte del proceso de privatización de Corredores Viales SA. La decisión se adoptó mediante la resolución 174/2026, publicada en el Boletín Oficial, días después de que el titular del Palacio de Hacienda anunciara la fase II-B.

La convocatoria contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional.

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Se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante Inversión 100% privada.



Abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis, en… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 11, 2026

Posteriormente, a mediados de este mes, Nación había habilitado a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios mediante el sistema de obra pública por peaje, aunque sin ceder el control ni la jurisdicción federal sobre esos caminos. La medida fue dispuesta a través del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y establece un esquema de delegación “funcional, limitada, temporal y revocable”.

El texto lleva la firma del presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

Las provincias alcanzadas por la normativa son Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.

El decreto aclara que la medida no implica la transferencia del dominio público ni de la jurisdicción nacional, que seguirá en manos del Estado. En ese marco, las provincias podrán avanzar con la administración, mantenimiento, reparación o ampliación de los tramos viales. Para implementar el esquema, cada distrito deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad (DNA), donde se definirán los tramos, plazos, mecanismos de control y auditoría.