Mundial 2026: la historia de Awer Mabil, de jugar descalzo en un campo de refugiados a ser la figura de Australia

La figura de los Canguros no tuvo una infancia fácil, pero eso no lo detuvo y pudo cumplir su sueño de jugar al fútbol, pero también de ayudar a los demás.

El futbolista australiano es un ejemplo tanto en su país de origen como en el que representará en el Mundial.

La previa del Mundial 2026 es la oportunidad perfecta para que el planeta del fútbol conozca las historias de los protagonistas que buscarán lucirse en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. Entre ellos, aparece una figura cuyo origen muy pocos conocen y es uno de los más llamativos del certamen.

Awer Mabil llega como una de las estrellas de Australia , y quizás en Argentina tengan recuerdos suyos ya que fue a él a quien Dibu Martínez le atajó un remate al arco en el área cuando terminaba el choque de octavos de final en Qatar 2022. Pero fuera de esa situación, sus primeros años y cómo intenta ayudar a otros en la actualidad son la razón que nos lleva a repasar su vida.

Awer Bul Mabil nació en Kakuma, una localidad perteneciente al condado de Turkana, en Kenia, un 15 de septiembre de 1995. Sus primeros años de vida ocurrieron en un campo de refugiados, ya que su familia debió huir por la guerra civil en Sudán del Sur .

Pero para el hoy jugador de Australia, todo eso no lo podía apartar de lo que más amaba hacer : jugar al fútbol. Descalzo, con una botella de plástico o una pelota improvisada de medias, con canchas sin arcos ni líneas pintadas y los palos eran las piedras, donde el único límite lo pone la imaginación , el deporte le sacaba las pocas sonrisas que había en ese duro momento.

A los 10 años, gracias a un programa humanitario, llegaron a trasladarse a Australia y el cambio fue impactante. El idioma fue una de las tantas barreras que tuvo que atravesar el hoy jugador de los Canguros, que eligió comunicarse con la pelota en los pies, haciendo sus primeras amistades gracias al fútbol.

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Cómo el fútbol cambió su vida

Tras ser invitado a probarse al Instituto Deportivo de Australia Meridional, logró desarrollarse y llegar a las divisiones juveniles del Adelaide United, en el cual terminó debutando profesionalmente a los 17 años. El hecho de haberse estrenado tan joven en primera llamó la atención de clubes de Europa.

Pasó por el F. C. Midtjylland, con el que logró salir campeón, aunque no fue en su primera etapa. Fue prestado al Esbjerg fB y al Paços de Ferreira, ya que con uno bajó de categoría, pero en Portugal la tragedia lo golpeó de manera inesperada: su hermana Bor, de 19 años, falleció en un accidente de tránsito en Australia.

Tras regresar al importante equipo danés, consiguió disputar la UEFA Champions League y levantar su segundo y tercer título como profesional. Posteriormente pasó por el Kasmpaa S.K. de Turquía, Cádiz de España, Sparta Praga de República Checa y Grasshopper de Suiza. Actualmente, milita en el Castellón de la segunda división del país ibérico.

Pero más allá de su vida como futbolista a nivel clubes, con Australia hay un capítulo muy especial en su vida. Debutó en 2018 con la mayor, anotó un gol, pero para él el mejor premio estuvo en compartir cancha con Thomas Deng, un amigo de la infancia con el cual disfrutan compartir profesión.

La fundación del futbolista para ayudar a los demás

Junto a su hermano, lanzaron un proyecto que conmovió a todos: "Barefoot to Boots". Esta es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo mejorar la salud, la educación y promulgar la igualdad de género en comunidades de refugiados, principalmente en Kakuma.

Esto nació después de que volviera allí, donde caminaba descalzo pateando botellas mientras soñaba con ser jugador de fútbol. En ese entonces corría el año 2014 y aprovechó para donar camisetas y pelotas, pero hubo un detalle que solo advirtió cuando fue testigo de eso: vio a los chicos con los pies sin calzado, y ahí entendió que necesitaba aportar algo desde su lado.

La iniciativa solidaria ha dado buenos resultados, ya que pudo enviar material médico e indumentaria deportiva a esa región, además de donar incubadoras para hospitales de campaña. Gracias a su labor en su país de origen, Australia lo reconoció como "Joven Australiano del Año 2023", posicionándolo como un referente no solo en su profesión.

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Su debut en el Mundial 2026: fixture de Australia

Los Canguros llegaron a octavos en Qatar 2022 y estuvieron cerca de llevar a la Argentina, que resultó campeona del certamen, al alargue, de no ser por esa atajada de Dibu Martínez en el cierre del partido contra el protagonista de esta historia. Ahora, en el Mundial 2026 integrarán el Grupo D, junto a Estados Unidos, Paraguay y Turquía.