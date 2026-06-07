Lali hizo historia en River con Kylie Minogue de sorpresa y un gran homenaje al Indio Solari + Agregar ámbito en









Al inicio de la primera de sus dos funciones, la artista se tomó un momento para contemplar el Monumental en silencio, sonriendo con una mezcla de asombro y complicidad ante una multitud que colmó el lugar para verla.

Lali Esposito se convirtió apenas en la segunda mujer argentina en encabezar un show en el Monumental. Captura de pantalla

La primera presentación de Lali Espósito como artista principal en el estadio de River Plate ya tenía asegurado su lugar en la historia por el impresionante sold out. Sin embargo, lo vivido este sábado elevó el listón: un despliegue de producción descomunal, invitados internacionales de primer nivel y un emotivo homenaje al Indio Solari transformaron la noche en algo inolvidable. Con este hito, Lali se consagró como la segunda mujer argentina en la historia en encabezar un concierto en el mítico Monumental.

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“Este disco me enseñó a hacer algo poderoso con la mierda. Me enseñó a creer en la potencia del amor de quienes, a pesar del ruido de este presente en el que vivimos, no entregan el alma. Por el contrario, se enfrentan al demonio. Es nuestro ‘Acá estamos’. Y, sobre todo, nuestro ‘Acá vamos a seguir estando’”: comenzó expresando Lali mientras definía el espíritu conceptual de "No vayas a atender cuando el demonio llama", una premisa que este fin de semana cobró vida de la forma más literal posible sobre el escenario.

El encargado de materializar esa declaración de principios fue “Lokura”. El tema de apertura de su último álbum inauguró la noche y marcó a fuego el pulso del show desde el primer segundo. Acompañada de un estilismo compuesto por traje negro, sombrero y un imponente tapado, la artista irrumpió en escena enmarcada por un despliegue colosal de llamas, fuegos artificiales, efectos láser y una monumental pared de luces.

La potencia escénica se sostuvo en la impecable ejecución de una banda afilada al extremo y la sincronicidad de sus bailarines. Para cuando sonaron los acordes de “Sexy”, “2 Son 3” y “Tu novia II”, el bloque inicial quedaba completamente consolidado, sellando un arranque de alto impacto que dejó en claro que la noche sería verdaderamente inolvidable.

Lali en river 2 Este sábado Lali Espósito se presento en el estadio de River Plate.

Los invitados de lujo en el show de Lali Espósito El punto más alto de la noche llegó con la sorpresiva aparición de la estrella australiana Kylie Minogue, recibida con una verdadero entusiasmo por parte del público. Juntas interpretaron “Can’t Get You Out of My Head” y “Padam Padam”, demostrando una química perfecta que combinó talento y complicidad. El momento más divertido de su encuentro ocurrió cuando hicieron un guiño al recordado video viral de la cantante argentina: Minogue señaló a Lali y lanzó un cómplice “I love she”, desatando risas y aplausos en todo el estadio. La celebración de estilos continuó con la entrada de Duki, otro de los invitados más destacados de la velada. El referente del trap se sumó para cantar “Plástico”, una colaboración que simboliza el exitoso diálogo actual entre el pop y la música urbana argentina. El emotivo ida y vuelta entre el pop de Lali y el legado del Indio Ante un estadio Monumental repleto y desbordante de emoción, Lali eligió mirar hacia las raíces del rock nacional para el gran cierre de su show. En un cruce de géneros que sorprendió a miles de fanáticos, la artista fusionó su tema “No me importa” con “Ji Ji Ji”, el himno definitivo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Mientras las pantallas gigantes proyectaban imágenes del mítico exlíder de la banda, la cantante selló el momento con una sentida dedicatoria: “Gracias, Indio Solari, por tanto”. Sus palabras desataron una ovación ensordecedora que se extendió por varios minutos. Aunque la noche estuvo marcada por un despliegue visual imponente, coreografías perfectas y colaboraciones de primer nivel, el cierre dedicado al Indio Solari terminó convirtiéndose en el momento más comentado y trascendental del concierto. Este homenaje cargó con una profunda emotividad colectiva debido al reciente fallecimiento del músico, una de las leyendas más grandes de la cultura argentina, transformando la fiesta pop en un ritual de respeto, gratitud y memoria eterna.