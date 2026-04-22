Causa Adorni: declara en Comodoro Py un testigo clave por la compra del departamento

La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. La propiedad está ubicada en Caballito y fue comprado por u$s230.000

Declara el hijo de una de las supuestas prestamistas de Adorni.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni sumó este jueves un nuevo capítulo con la declaración de un testigo clave en los tribunales de Comodoro Py .

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Se trata de Pablo Martín Feijoo , hijo de una de las jubiladas que figura como vendedora del departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito . El testigo llegó minutos antes de las 10 de la mañana, evitó el ingreso principal y comenzó a declarar ante la fiscalía.

La causa, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita , busca determinar en qué condiciones se realizó la compra del inmueble , si el valor pagado se ajustó al mercado y si las refacciones posteriores justificaron el monto final de la operación.

Según los datos incorporados al expediente, las propietarias habían adquirido el departamento por u$s 200.000 y luego lo vendieron a Adorni por u$s 230.000 . La operación incluyó un anticipo de u$s 30.000 y un financiamiento por los u$s 200.000 restantes.

El departamento de Caballito Adorni lo compró por u$s230.000.

En este punto, la declaración de Feijoo resulta relevante, ya que podría aportar detalles sobre la negociación del precio y las condiciones del acuerdo.

La escribana interviniente, Adriana Nechevenko, sostuvo que existía una relación de confianza entre las partes, incluso un vínculo personal, que explicó la concesión de una hipoteca sin interés a un año.

Otros testimonios ya incorporados al expediente sumaron elementos que alimentan las dudas sobre la operación. Un matrimonio de martilleros afirmó que tasó la propiedad en u$s345.000, un valor considerablemente superior al de la compraventa.

Además, el expropietario del inmueble, el exfutbolista Hugo Morales, declaró que Feijoo había reservado previamente la unidad con la intención de que luego fuera adquirida por su madre.

Nuevos testigos y medidas de prueba

La ronda de declaraciones continuará en los próximos días. El fiscal Pollicita citó para el 6 de mayo a otro testigo clave, quien deberá presentarse con documentación vinculada a gastos de expensas y mejoras realizadas en la propiedad, además de su teléfono celular para peritaje.

En paralelo, también deberá declarar el encargado del edificio, cuya versión podría aportar datos sobre el estado del inmueble al momento de la operación.

Manuel Adorni y Bettina Julieta Angeletti 2 La Justicia investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito. Archivo

La investigación sobre viajes y patrimonio de Manuel Adorni

La causa no se limita a la compra del departamento. Como parte del análisis patrimonial, el fiscal también investiga los gastos en viajes realizados por Adorni y su entorno familiar.

A partir de información proporcionada por aerolíneas y agencias de turismo, se identificaron vuelos a destinos como Punta Cana, Cancún, Nueva York, Mendoza e Iguazú, entre otros. Ahora, la Justicia busca determinar si esos gastos resultan compatibles con los ingresos declarados.

Para ello, se enviaron oficios a distintas empresas del sector turístico con el objetivo de obtener detalles sobre reservas, pagos, facturación y condiciones de contratación.

Con múltiples líneas de investigación abiertas, la causa avanza sobre distintos aspectos del patrimonio del funcionario.

La declaración de Feijoo se presenta como una pieza clave para esclarecer el entramado de la operación inmobiliaria y determinar si existieron irregularidades en la adquisición del inmueble.