Guillermo Francos, sobre el caso de Manuel Adorni: "Falló en sus explicaciones" + Seguir en









El ex jefe de Gabinete rompió el silencio sobre la situación judicial de su sucesor y reconoció que el episodio significó “un golpe” para el Gobierno. Además, cuestionó el manejo comunicacional del funcionario y dejó su continuidad atada al avance de la causa.

Guilelrmo Francos se refirió a la situación judicial de Manuel Adorni.

Guillermo Francos se refirió por primera vez a la situación que atraviesa el Gobierno por el caso que involucra a Manuel Adorni y reconoció el costo político que generó el episodio para la administración de Javier Milei. El ex jefe de Gabinete admitió que la crisis representó “un golpe” para la gestión y apuntó directamente a la respuesta pública del funcionario, al considerar que no logró desactivar las dudas en torno a la investigación judicial.

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“Claramente ha sido un golpe para el Gobierno toda esta situación”, sostuvo Francos en una entrevista televisiva, donde además evaluó que Adorni “falló en dar sus explicaciones” y que su actitud frente al tema “no le gustó a la gente”, lo que, a su entender, agravó el impacto político del caso.

En ese marco, Francos también se refirió al clima que rodea al Gobierno y habló de un “acribillamiento mediático” y en redes sociales, al tiempo que remarcó que la continuidad de Adorni dependerá de su capacidad para responder ante la Justicia.

GABINETE AMCHAM SUMMIT 2026 Manuel Adorni concurrió a AmCham Summit junto a Javier Milei. Nuevo respaldo de Javier Milei a Manuel Adorni: lo llevó a AmCham y lo elogió en público En un nuevo gesto de respaldo político a Manuel Adorni, el presidente Javier Milei volvió a mostrarse el martes junto al jefe de Gabinete durante el evento de AmCham Argentina, en medio de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La postal de la jornada incluyó a ambos abrazados en una foto, una imagen que muestra una señal explícita de apoyo en un momento de fuerte presión sobre el funcionario.

Durante su exposición ante empresarios, Milei lo elogió en público con una referencia directa a la situación política que atraviesa el Gobierno. “Argentina, desde mediados del año pasado, tuvo que enfrentar dos shocks de características descomunales. Desde la gran elección de Manu (Adorni) en CABA comenzó un ataque feroz por parte de la política, un ataque destituyente y al corazón del modelo, donde el Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. No lo lograron”, afirmó el mandatario.

milei adorni Javier Milei respaldó públicamente a Manuel Adorni. Presidencia El gesto se suma a otras señales recientes del oficialismo para blindar a Adorni. En los últimos días, distintas figuras del Gobierno salieron a respaldarlo públicamente. Entre ellas estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien confirmó que el funcionario se presentará el próximo 29 de abril en el Congreso para brindar su informe de gestión y anticipó una jornada de fuerte tensión con la oposición. “Va a ser picante. Compren pochoclos”, lanzó Karina Milei refuerza el respaldo a Manuel Adorni: presencia en actos y foto en medio del avance judicial En un nuevo gesto de respaldo político, Karina Milei volvió a mostrarse el lunes junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en dos actividades oficiales que buscaron exhibir normalidad y continuidad dentro del Gobierno, pese al creciente frente judicial que enfrenta el funcionario. KARINA MILEI Y MANUEL ADORNI Karina Milei se mostró en varios actos junto a Manuel Adorni. Ambos compartieron agenda durante una recorrida por las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la ANLIS Malbrán, junto al ministro de Salud, Mario Lugones. La visita incluyó el laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4), el primero de su tipo en salud humana en América Latina, una escena que desde el oficialismo buscaron mostrar como una señal de gestión en medio de un clima político cada vez más áspero. Ese mismo día, ambos participaron de la presentación musical que la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo ofreció en el Patio de las Palmeras y en el exterior de la sede presidencial.