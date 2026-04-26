Fuerte baja de temperaturas en el AMBA: como estará el clima en el comienzo de la semana + Seguir en









El AMBA atravesará una semana típicamente otoñal, con mañanas frescas y tardes algo más templadas, en un contexto de estabilidad climática y sin fenómenos extremos a la vista.

Fuerte baja de temperaturas en el AMBA: como estará el clima en el comienzo de la semana. ámbito.

Para el comienzo de la semana en en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un marcado descenso de temperaturas, con el ingreso de aire frío que comenzará a sentirse desde la noche de este domingo y se intensificará en el inicio de la semana.

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Tras varias jornadas con clima templado, este domingo el frío empezó a instalarse con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En este contexto, se esperan vientos intensos del sector sur que provocarán una baja significativa de las marcas térmicas y darán lugar a mañanas frías, con posibilidad de heladas en algunas zonas.

De esta manera, para el lunes, se esperan mínimas muy bajas, cercanas a los 2 grados en sectores del conurbano, mientras que en la Capital Federal podrían ubicarse apenas por encima de los 5 grados. El arranque del día será especialmente frío, con mínimas que obligarán a abrigarse bien durante las primeras horas.

frio polar.webp El AMBA atravesará una semana típicamente otoñal, con mañanas frescas y tardes algo más templadas, en un contexto de estabilidad climática y sin fenómenos extremos a la vista. Getty images.

Cómo seguirá el clima en el AMBA y cuántos días con frío se vienen El martes continuará con tiempo frío y estable, cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas más bajas, con una mínima cercana a los 6/7 grados y una máxima de 16/17.

Por su parte, el miércoles se mantendrán condiciones similares, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 7 y 18 grados. En tanto, el jueves se prevé con nubosidad variable y un leve repunte de las temperaturas, con una mínima de alrededor de 9 grados y una máxima que podría alcanzar los 19 o 20 grados. Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional por los fuertes vientos Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.