Almirante Brown: los Bomberos Voluntarios juntan dinero para ayudar a su perro de rescate

Este tipo de tumores -osteosarcomas- son los más comunes en los perros, y representan el 85% de los tumores malignos que tienen su origen en el hueso. Sin embargo, suelen aparecer en animales de edad más avanzada, en contraparte de Morgan, quien todavía es muy joven.

Ante esta situación, los bomberos revelaron que la deuda con la veterinaria alcanzó los $500 mil. En un primer momento, la colecta fue interna, pero al incrementarse el monto no tuvieron más remedio que hacer público el pedido de ayuda para poder continuar costeando la recuperación del perro. Desde el cuartel revelaron que los veterinarios no están seguros sobre la esperanza de vida del animal, la cual puede ser desde unos pocos meses hasta varios años.

Cómo ayudar a Morgan y el cuartel de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Para colaborar con la colecta, los bomberos pusieron a disposición una cuenta del Banco Galicia a nombre de Maximiliano Herrera, cuyo alias es ESTE.MARCO.ABACO. Asimismo, los interesados en la historia de Morgan y su estado de salud pueden comunicarse al 4294-2222.

Alejandro Pacchiarotti, integrante del cuartel y adiestrador de perros, comentó: "No solo es un recurso entrenado, además cumplió la función de esperarnos de noche cuando bajamos a un servicio, de darnos su amistad en momentos difíciles y de sentarse a compartir ratos con todo el personal. No hay día que él no haya estado para darnos amor. Es un perro que marcó nuestras tareas y nuestros corazones", a El Diario Sur.